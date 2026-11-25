惠柏新材董事長楊鏡清。（記者黃雅慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台資惠柏新材在大陸風電環氧樹脂材料細分賽道市占第一，靠研發、技術型銷售與快速迭代應對價格競爭，並擴展新應用與海外布局。

台資企業惠柏新材料科技（惠柏新材）在大陸風電環氧樹脂材料細分賽道市占第一，在賺錢不易、產品需要跟隨應用快速迭代的行業，憑藉研發與技術型銷售，惠柏新材穩步前進。

惠柏新材2010年在上海成立，專注特種配方改性環氧樹脂品類，主要圍繞風電葉片、電子電氣絕緣封裝、交通運輸輕量化、體育休閒器材及新型顯示器等多個市場，集中深入發掘下游客戶應用需求。

從事環氧樹脂行業已有50年經歷、一輩子只做環氧樹脂的董事長楊鏡清說，這個行業錢不好賺，關鍵在產品迭代更新，大陸一個新產品壽命周期約三至五年能賺錢，全球狀況恐怕差不多。回首一路經歷，遇到困難是常態，「反正有問題就解決問題」。

惠柏新材目前營收占比最大部分仍在風電，但這塊陷入價格競爭，所以正拓展無人機、釣魚竿、高爾夫球桿等產品相關新材料應用。整體而言，體育用品、汽車產品分別占到三分之一，無人機為目前增長較快領域，但量還不大。

在風電材料領域，惠柏新材競爭對手大約五家，其中一家為著名台資上緯新材，但後來他們將該業務售出，現在剩四家對手，其他則都是大陸本土廠商。惠柏新材能在眾多廠商中脫穎而出的關鍵，公司方面表示，主要有兩點：其一是產品品質，其二則是公司售後服務、與客戶的連接性相較其他廠商好。

外界認為面對大陸本地企業競爭，台企要爭取訂單不容易。但惠柏新材說，大陸風電業務基本上都是招標，每家廠商需接受官方考察，如果資質分數較高，當開價跟其他家一樣時，基本上還是有優勢。

就業務來看，惠柏新材表示，就環氧樹脂行業而言，主要還是以大陸國內為主，出口為輔。在全球供應鏈多元分散趨勢下，受到德國客戶建議，近期惠柏新材也在匈牙利設廠，跟著客戶需求走。在海外設廠並不容易，惠柏新材說，設廠效率低、員工不易找，當地政府反應慢，但在這樣狀態下，公司依然加速度，預計在明年下半年投產。

對於當前傳產導入AI趨勢，惠柏新材主要將AI導入在研發，利用AI縮短研發時間，提高研發效率。

研發之外，銷售也是惠柏新材最重視的兩項工作之一。公司內都是「技術型銷售」，在客戶市場開拓上，要明白客戶需求，必須要很多相關領域產業知識，比如力學、材料性能、抗彎強度等，不然無法跟客戶溝通；惠柏新材業務說，公司接觸到的客戶從汽車、無人機、風電到體育用品，每個產業知識不同，他們除了對特定產業要熟悉之外，對於跨界的產業也必須要有些認識。

行業賺錢不易，但楊鏡清說，環氧樹脂的材料是必需品，只要工廠在生產，產業在發展，每天都會用到。因此行業每年都會增長，只是幅度不一。風電產品基本五年一循環周期，遇到景氣低谷，就由其他產業應用來平衡營運。