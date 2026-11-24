中國國家統計局11月16日公布數據，今年前十月，出口以人民幣計年增17.6%，規模以上工業增加值成長5.3%；社會消費品零售總額僅增1%，固定資產投資下降8.1%，房地產開發投資更衰退21.6%。（取材自每日經濟新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國製造與出口持續擴張，但房市低迷、消費保守與投資下滑，使「供強需弱」成為結構性困局，企業更陷入降價競爭與利潤壓力。

11月16日公布的數據，凸顯中國大陸「供強需弱」的矛盾。今年前十月，出口以人民幣計年增17.6%，規模以上工業增加值成長5.3%；社會消費品零售總額僅增1%，固定資產投資下降8.1%，房地產開發投資更衰退21.6%。出口、生產增長，消費、投資卻疲弱。要問的是：為何中國大陸製造業愈來愈強，但國內市場為何始終難以帶動？

論製造實力，中國大陸已居全球之冠。歐洲央行 估計，2023年中國大陸占全球製造業總產出約35%；聯合國 資料顯示，2024年製造業增加值占全球約32%，2025年國內製造業增加值達34.7兆元人民幣。園區、基建與完整供應鏈，構成規模優勢。近年「新質生產力」政策又推動電動車、電池、太陽能與機器人，競爭力從成本延伸至技術與系統。

問題在於，地方政府競相招商，進一步推動了供給擴張。各地方政府爭取龍頭企業、興建園區，盼帶動投資、稅收和就業；地方各有盤算，全國卻陷入「村村點火、戶戶冒煙」式的重複建設。產線投產後，地方顧慮就業與稅源，企業又須攤提設備成本，難以輕易停產。即使訂單不足，仍以降價爭取市占，形成產量增加、利潤縮水的「增產不增利」。

需求疲弱則受房市調整拖累。過去房市支撐營建、建材、家具與家電訂單，也是家庭財富及地方土地收入的重要來源。如今開發投資萎縮，相關訂單減少；房市前景不明，居民延後購屋和大額支出；土地財政縮水，地方公共建設與民生支出也受牽制。房市衰退同時打擊企業、家庭和地方財政，製造業新增產能自然更難在國內消化。

消費亦受就業與收入預期影響。今年前三季中國大陸人均可支配收入為34,230元人民幣，中位數僅28,388元。青年求職不易，加上醫療、養老及教育負擔，家庭寧可多存少花，「不敢花、不願花、沒錢花」成為不少民眾寫照。前十月商品零售額只增0.9%，服務零售額成長4.9%，反映照護與生活服務仍有需求，但消費補貼和家電以舊換新帶來的買氣，難以取代穩定所得與社會保障。

「出口狂飆」反映產業競爭升級。第一波「中國衝擊」以成衣、玩具為主，如今電動車、鋰電池及太陽能「新三樣」加速出海。2026年前十月，「新三樣」出口成長46.5%，機電產品增加25.2%；10月積體電路出口金額年增逾一倍。人工智慧、機器人及創新藥等「新新三樣」也加速拓展海外市場。今年上半年，手術機器人出口成長3.3倍，創新藥對外授權交易總額約1,100億美元，顯示中國大陸出口已從低價商品延伸至零組件、成套設備，乃至技術與產業系統。

然而，出口成長的亮眼數字，掩蓋了部分產業獲利能力持續惡化的現實。國內需求難以消化擴張的產能，企業只得轉向海外降價搶單，將激烈的價格競爭帶向國際市場，形成「捲完國內捲全球」的現象。出口量愈大，價格壓力愈重，企業即使接單增加，也可能陷入營收成長、利潤縮水的困境。

「內需失速」的衝擊則發生在國內。企業訂單不足、毛利受壓，便會延後投資與聘僱；家庭擔心工作及所得，進一步減少消費，商家生意因此更難回升。商品消費疲弱、服務需求成長，反映供給結構與居民需要出現落差。若就業和所得無法改善，工廠再擴產也難以形成良性循環。

北京已將反內捲、擴大內需與建設全國統一大市場列為施政重點，並以消費補貼、以舊換新提振買氣。但地方招商造成的重複投資難以迅速化解，壓縮產能又恐陷入「一收就死、一放就亂」的老循環，房市低迷、企業獲利與就業承壓，家庭傾向儲蓄，消費復甦依然緩慢。

展望2027年，中國大陸挾技術、規模與完整供應鏈，出口動能仍將延續；但內需若追不上產能擴張，企業勢必加碼降價搶攻海外，利潤承壓，各國反傾銷、反補貼與在地生產要求將接踵而至。一言以蔽之：經濟仍靠投資與出口的前提下，中國大陸即使製造實力再強，若出口成長無法轉化為企業利潤、勞工所得與家庭購買力，將難擺脫「供強需弱」的結構性困局。