南京昀光科技董事長潘仲光。（記者黃雅慧／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 昀光科技正建設矽基OLED微顯示螢幕產線，計畫今年推出觀影眼鏡螢幕、明年量產AI與VR眼鏡用屏，並以高良率、低功耗優勢吸引Meta關注。

南京昀光科技董事長、被稱為「顯示器先生」的潘仲光正推進矽基OLED微顯示螢幕產線建設，今年擬推出觀影眼鏡所用螢幕，明年AI、VR眼鏡螢幕實現量產，有望重新啟動沉浸式眼鏡、元宇宙整個產業，帶領全球邁向虛擬顯示時代。

潘仲光秉持最高級的東西不一定最貴，他投入研發，提高產品良率，目標明年建成中國首條12吋晶圓微顯示螢幕量產線。

潘家以煤炭起家，在1980年代某段時間一度壟斷台灣煤炭供應，1979年中美建交後，家族選擇到美國發展。因緣際會下，潘氏1989年到廈門投資，之後決定切入顯示器賽道，創辦冠捷電子。

冠捷在2004年成長為全世界最大的顯示器生產商，規模超越三星。因為潘仲光選擇只做14吋顯示器，他當時甚至被外界譽為「顯示器先生」（Mr.14）。不過，潘仲光說，因為認知到顯示器下階段會是LCD液晶，這涉及到半導體投資，這部分不是他們可以做的，所以就將相關業務出讓給京東方與中國電子。

潘仲光的微顯示螢幕產品將可在AI、AR、VR、MR等產品被使用，他興奮說，昀光科技新產品良率是日本索尼的五倍，功耗可以做到僅1瓦，XR眼鏡電池續航直接翻倍。今年就會推出觀影眼鏡所用螢幕，明年AI、VR眼鏡螢幕量產。

潘仲光表示，Meta一直關心他們的進度，如果真能落地，將給當前顯示業帶來一些改變。