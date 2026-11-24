中國前十月非貨幣黃金進口額達2092億美元，創歷史新高，已超去年全年。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國前10月非貨幣黃金進口額衝上2092億美元創新高，既反映民間保值需求升溫，也可能在帳面上部分壓低中國龐大的貿易順差。

中國前十月非貨幣黃金（指不作為官方國際儲備或流通支付手段的黃金）進口額達2092億美元，創歷史新高，已超越去年全年。新加坡 華僑銀行認為，黃金進口增加可部分抵消中國製造業貿易順差；美國外交關係協會研究員估，若不計黃金進口，中國今年貿易順差將達1.5兆美元。

中國非貨幣黃金進口自今年1月起大幅增加，當月進口額及進口量均較前月增加逾一倍，此後持續攀升。

中國海關數據顯示，今年前十月黃金進口額達2092億美元，遠超2025年全年的1005億美元，約占同期進口總額8%。

彭博指，若沒有黃金進口，中國出口與進口差額（順差）早在9月就已突破1兆美元，而非10月才跨越門檻，今年全年貿易順差仍有望超過去年創下的1.2兆美元紀錄。

華僑銀行亞洲宏觀研究主管謝棟銘說，黃金進口增加可部分抵消中國不斷擴大的製造業貿易順差。在中國貿易順差日益受到貿易夥伴關注之際，黃金進口會壓低帳面貨物貿易順差及其占GDP比重，或在一定程度上緩解貿易摩擦。

美國外交關係協會高級研究員塞瑟（Brad Setser）估，若不計入黃金進口，中國今年全年貿易順差可能達1.5兆美元，計入後約為1.3兆美元。黃金進口短時間內大幅增加，背後可能存在政策調整，不排除當局擴大進口配額。

根據了解，中國是全球最大的黃金生產國及消費國，實物黃金進口由中國人民銀行（中國央行）向特定銀行發放配額管控，配額數量及分配細節並未公開。今年6月實施的新許可制度，也讓銀行使用進口配額更具彈性。

中國房地產市場持續低迷，家庭轉向黃金等保值資產，投資需求已成為近兩年推動黃金需求的重要因素。

澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬預期，中國未來黃金進口，仍將維持高位，黃金是目前少數能大量採購且具有保值功能的資產之一。