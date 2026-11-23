研華中國目前有兩大發展主軸：工業AI與軟應整合方案。(記者黃雅慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 研華借AI浪潮加速工業應用落地，透過本地研發、軟硬整合與生態合作回應中國市場變化，並以差異化定位維持競爭優勢。

AI大勢來臨，全球工業電腦龍頭研華也在這波浪潮中掌握機會，憑藉「向外看趨勢，向內看優勢」的戰略定位，跟進中國市場變化外，也持續掌握自身價值定位，把AI廣泛推進工業應用，並對客戶需求做出最快且適時的反饋，成為研華屹立不搖的基礎。

對於AI趨勢，研華工業物聯網大中華區總經理蔡奇男表示，研華電腦一直以來做工業電腦，AI上半場是對話、聊天，但下半場會進入到應用場景、進入到工業現場、裝備設備，進入到產業，而這正是研華最大的機會。

隨著產業趨勢變化，研華與客戶溝通的策略也與時俱進，而研華在今年中國國際工業博覽會（工博會）的展出邏輯可作為觀察研華當前策略。蔡奇男說，其一，鎖定AI與工業場景結合作為核心；其二，推出軟硬整合方案，研華過去以硬體為主，但十幾年前開始布局工業軟體，把軟硬體整合成方案提供客戶，讓客戶能更快速、便利導入工業AI。

拜訪研華前一天，該公司在工博會期間才剛拿下一名武漢客戶，蔡奇男說，這位客戶從事智慧水務，該行業標準多、產品認證也多，需求複雜，這位客戶上午先至上海拜訪研華展位，建立品牌信心，下午業務經理帶客戶到昆山研發中心參觀，一天內研華就拿下訂單。

武漢智慧水務的訂單或許是研華在工博會的日常成果，要拿下訂單，背後是30多年的累積與優勢。

蔡奇男說，研華有兩方面優勢：一方面，研華進中國已30多年，研華中國目前超過九成都是中國客戶，研華工業電腦在全世界占有率第一，在中國市占也是第一，建立起良好的品牌價值。

另一方面，蔡奇男說，研華目前在昆山設有硬體研發中心，同時在北京、上海、深圳與西安等地有不同產品線研發。本地研發能快速反應客戶需求，並非只是把產品從台灣拿到中國賣。

對於在中國整體市場環境，「不能以不變應萬變，」蔡奇男分析，中國是屬於政策經濟型的市場，政府主導經濟模式明顯，比如中國官方近年推新質生產力、雙碳政策與AI等等，研華會針對政策、產業機會，快速調動資源與戰略，才能在中國站穩腳步。

蔡奇男指出，共建工業生態很重要，研華在中國重視生態夥伴合作。公司要面對多元化市場，有裝備、有能源、AI等各行業夥伴，且工業AI場景差異大，從AI、農業、智慧水務到半導體設備，各領域知識天壤之別，許多領域從台北調資源效率慢，因此建立本地生態夥伴戰略是重要的。

中國市場大，新興賽道迅速擠滿競爭對手，最後就是淪為拚價格。但研華不這樣做，蔡奇男說，研華從兩方面思考，一是反思自身的優勢與價值所在，比如面對設備項目，競爭對手優勢是變頻，那研華就是做控制；二是落實差異化。有些公司只談算法、軟體，有些公司則談硬體，研華掌握到的機會就是軟硬整合。