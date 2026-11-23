AI摘要 文章摘要整理： 台電將砸1096億元升級大南科輸變電與直供設施，以支應南科、沙科及台積電1奈米廠未來龐大的用電需求。

為穩固大台南科學園區用電，台電規畫投入1096億元（台幣，下同）投資輸變電計畫，支撐大南科產業長期發展。大台南科學園區最大投資案就是台積電 ，是次世代1奈米製程重鎮，隨著台電砸千億投資鞏固當地用電，業界看好將為台積電1奈米用電打上一劑強心針，後續供電可望更加穩定。

台積電與眾多台灣重量級半導體廠先前都曾疾聲呼籲政府，要確保國內水電供應無虞，才能讓業者安心在台灣扎根發展，尤其供電穩定更是重中之重。

台積電正面臨三星 、英特爾 等強敵追趕，即便在2／3奈米仍領先，但三星、英特爾在1奈米與埃米級製程力拚彎道超車台積電，業界看好，政府給予充沛的電力支援台積電衝刺1奈米，有助台積電後續研發量產更順遂，台灣的「矽盾」也將更穩固。

台灣國科會日前透露，正規畫在台南科學園區體系開發大型新園區，為未來1奈米晶圓廠預作準備，沙崙科學園區預計2027年啟動開發。

台電表示，隨著半導體先進製程演進與AI算力需求爆發，台南市長期用電需求預估將超過1000萬瓩。其中，大台南科學園區用電量估計800萬瓩（8000MW），超過六部大型燃氣複循環機組才能因應。代表每1平方公里電力承載需高達40萬瓩，用電密度高居世界第一。

台電董事長曾文生日前表示，南科加上沙科用電達800萬瓩，對台電是一大挑戰。據台電資料，若將大南科視為一個國家，用電規模已超過希臘、新加坡、紐西蘭、愛爾蘭等國家全國用電。

大南科園區是指，台南市內既設與未來開發的各科學園區，包含台南園區、南科特定區、沙崙園區及樹谷園區等，合計約20平方公里開發範圍。

主要項目包含：第一、規畫新建南特及沙科變電所，強化園區供電心臟；第二，興建345kV興達-南科線，打造電力高速公路；第三，新建鄰近工業區變電所，同步強韌供電末梢神經。

此外，台電現規畫電廠直供園區大型建設，包括「大潭直供桃園航空城及桃園工業區」、「通霄電廠及離岸風電直供竹科」、「台中電廠及離岸風電直供中科」、「興達電廠／IPP森霸電廠直供南科及沙科」、「大林電廠直供楠梓園區」等，目前已核定的直供園區五條專線相關工程，需投資共約1555億元，預計2026至2033年陸續完工加入。