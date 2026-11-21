AI摘要 文章摘要整理： 中國證監會被指收緊紅籌架構境外上市審批，要求2023年3月後設立者先遷回中國，導致今年赴港上市紅籌企業大減，香港IPO市場受衝擊。

中國證監會傳出近日向部分律師事務所表明，將不再批准採納紅籌架構的企業在中國以外地區上市，尤其是2023年3月境外上市新規實施後成立的紅籌公司，必須先將註冊地遷回中國才可上市。顯示中國官方收緊境外融資管道，將衝擊香港 新股（IPO）市場。

據律師事務所與路透統計，2025年中國證監會共批准50家紅籌企業赴港上市；但今年（2026年）截至目前，僅有六家紅籌企業獲得批准，呈現斷崖式下滑。

香港經濟日報報導，紅籌公司一般指在開曼群島等離岸避稅天堂註冊取得外資身分，但透過股權或可變利益實體（VIE）方式持有中國資產及業務的企業。由於香港及紐約等離岸市場的上市門檻較寬鬆，且海外資金池較深，該類架構過去一直備受中國初創企業、特別是科技網路公司青睞。

路透引述消息指出，中國證監會近日向律師事務所代表傳達內部指導意見，要求於2023年境外上市備案新規出爐後才設立的紅籌企業，必須先將公司註冊地遷回中國（re-domicile），方可申請上市。中國證監會暫未回應置評請求。

在中美科技角力持續升溫、特別是AI及半導體領域競爭白熱化下，中國監管機構近年明顯加強對技術、數據及資本跨境流動的審查。事實上，中國對紅籌架構的監管已逐步收緊。在2023年3月前，中國企業利用離岸控股架構到海外集資無需事先取得監管批准，惟隨著「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」於2023年3月正式生效，所有直接或間接境外上市均須向中國證監會備案。

今年3月，中國證監會曾表示正嚴格審查紅籌架構的「必要性與合規性」，重點針對2023年3月後才搭建的架構。消息指出，盡管當局已發出預警，仍有部分擬上市的紅籌企業及其顧問嘗試在不拆除現有架構、不將註冊地遷回中國的情況下闖關申請境外上市，但絕大多數申請人均未能說服監管機構其保留紅籌架構的必要性，最終促使中國證監會採取更強硬的把關立場。