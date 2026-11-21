AI摘要 文章摘要整理： 蘋果傳將AI代理導入多款硬體並結合隱私沙盒設計，同步規劃自研AI伺服器，帶動終端換機與代工供應鏈商機。

蘋果傳出將開發AI代理模型，可望導入iPhone 、iPad、MacBook等終端產品，為硬體裝置全面加值，刺激出貨動能，對代工AI伺服器、硬體的鴻海 、廣達、和碩等大廠都有加碼效應。

蘋果執行長特納斯 上任以來，要求軟體工程主管費德里吉（Craig Federighi）在AI採取更大膽的做法，AI代理是關鍵產品。

蘋果本周在官網刊登徵才公告，徵求資深工程經理，公告表示，已有團隊基礎，希望新聘經理能讓構想成真，明確指出應徵者主要工作是開發能操作不同應用程式、瀏覽網頁、執行指令和程式碼；能透過應用程式介面（API）串接服務，規劃並完成多個步驟的工作；能調度各個子代理分工合作。

蘋果強調隱私，從系統設計開始納入安全機制，強調能執行程式碼、使用登入憑證並代替使用者行動的代理，需要嚴謹的權限機制、沙盒隔離和透明度。沙盒隔離模式主要是將AI運算限制在電子裝置或封閉式系統當中，代表蘋果後續可望將部分AI代理功能直接導入在手機、平板等行動式裝置，需要複雜運算的AI需求則上傳蘋果AI伺服器環境，蘋果後續將可望為AI代理打造專屬AI算力生態系。

業界看好，蘋果要在AI彎道超車，後續將把AI代理技術導入iPhone、iPad、MacBook等蘋果硬體生態系當中，成為推動裝置換機潮的關鍵，同步替鴻海、和碩、廣達等蘋果消費性裝置電子代工供應鏈帶來出貨成長動能。

另外，蘋果近年內不斷傳出有意打造自研AI伺服器的消息，並與代工供應鏈緊密合作。

蘋果當前規劃以輝達GPU伺服器為訓練AI模型的主要算力，自研ASIC伺服器則將應用在AI推論，相關專案正在研發及驗證階段，最快有機會在2029年問世，有望為鴻海、廣達等既有蘋果供應鏈挹注新一波AI伺服器訂單，代工供應鏈同步取得消費性電子及ASIC伺服器等兩大蘋果商機。