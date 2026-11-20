AI摘要 文章摘要整理： 江蘇揚子鑫福造船完成大型LNG船「鑫福131」試航，標誌中國民營船企首次實現該類船舶批量建造，並打破韓國船廠長期主導局面。

江蘇揚子鑫福造船有限公司建造的17.5萬立方米大型LNG（液化天然氣 ）船「鑫福131」輪18日從江蘇泰州駛離碼頭、出江試航，標誌著中國民營船企首次完成大型LNG船舶的批量建造。

中新社報導，大型LNG船舶被稱為造船工業「皇冠上的明珠」，全球市場上長期由韓國船廠主導。對於建造大型LNG船舶，中國民營船企歷經4年時間，實現了從接單到批量交付的升級。2022年10月，江蘇揚子鑫福造船有限公司的母公司—揚子江船業集團與歐洲船東簽訂多艘同型船建造合同，成為中國第一家進入這一市場的民營船企。接單後，船企著手設計建造，該系列首製船「鑫福124」輪於2025年11月出江試航，如今該系列收官船舶「鑫福131」安全出江。

泰州海事局工作人員介紹，「鑫福131」輪長297米，其建造技術代表了中國船企建造大型LNG船舶的先進水平：輪上貨物圍護系統如「超級保溫瓶」，把零下163攝氏度的液化天然氣牢牢鎖住，為此船舶的薄膜、絕緣、焊接精度按毫米計；貨物操作系統負責裝卸、艙壓艙溫控製、蒸發氣處理，技術標準高。

試航當天，江蘇海事局聯合沿江5家海事機構，調派18艘海巡艇、40名執法人員、2架無人機進行接力護航，開闢水上綠色通道。