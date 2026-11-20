AI摘要 文章摘要整理： 中國南方五省區新能源汽車產業鏈用電快速成長，整車、電池與氟化工等環節同步擴產，顯示產業協同升溫並持續夯實發展基礎。

中國南方電網公司指出，今年1月至10月，中國南方五省區（廣東、廣西、雲南、貴州、海南）新能源汽車產業鏈用電量占該區域電網售電量的17.1%，同比增長14.8%，對南方電網全網用電增量的貢獻率達到34.1%。

中新社報導，今年1月至10月，南方五省區化學原料和化學製品製造業用電量同比增長15.5%，其中，10月單月同比上漲11.9%。受海外企業六氟化鎢停產影響，全球高純氟化工供給收縮，帶動六氟磷酸鋰等電解液核心原料海外供給收緊。海外產能受限之下，中國相關氟化工企業搶抓市場窗口開足馬力組織生產，行業用電隨之快速走高。

與之形成對比的是，有色金屬冶煉和加工業用電量負增長，增降之間表明產業增長動力不再來自傳統基礎冶煉，而向電池專用新材料傾斜。

位於廣州番禺廣汽智聯新能源汽車產業園的因湃電池智能生態工廠，就是這個行業變化的縮影。今年1月至10月，該工廠用電量同比增長超20%，產品就近供給廣汽埃安整車基地。

與此同時，中游製造端擴產達產節奏加快。今年1月至10月，南方五省區新能源汽車整車製造用電量同比增長43%，電池製造業也保持高速增長。

南方電網公司相關負責人表示，電力數據見證南方五省區新能源汽車產業鏈上下游協同並進，依托完整產業基礎與綠色電力資源，持續夯實新質生產力發展根基。