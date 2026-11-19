股東在訴狀中點出阿里巴巴與新加坡業者Megaspeed的關係。Megaspeed涉嫌協助北京取得輝達（Nvidia）先進AI晶片，旗下高層黃樂（Alice Huang）與黃仁勳有過一段情。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 阿里巴巴在紐約遭股東集體訴訟，指其隱瞞與Megaspeed及黃樂的往來並低估出口管制風險，導致股價下跌與投資人受損。

中國電商巨頭阿里巴巴 今天在紐約遭股東提告，指控公司隱瞞與疑為中國間諜 黃樂的往來，詐欺股東；而黃樂與輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳的關係，正是黃仁勳日前請辭的原因之一。

路透社報導，根據這起向曼哈頓聯邦法院提出的集體訴訟，阿里巴巴在2024年、2025年及2026年的年報中，蓄意且實質低估實際或疑似違反出口管制可能對業務造成的風險，藉此推高股價。

股東在訴狀中點出阿里巴巴與新加坡業者Megaspeed的關係。Megaspeed涉嫌協助北京取得輝達（Nvidia）先進AI晶片，旗下高層黃樂（Alice Huang）與黃仁勳有過一段情。

股東表示，媒體上週報導阿里巴巴與黃樂、Megaspeed的往來，包括阿里巴巴已成為Megaspeed「最主要」客戶的消息，導致阿里巴巴股價在4天內重挫14%。

股東也將部分跌幅歸因於路透12日的一篇報導，報導稱輝達間諜醜聞可能促使華府收緊限制，管制中國AI企業遠端使用先進處理器。

阿里巴巴並未立即回應置評請求。阿里巴巴執行長吳泳銘在此案中同列被告。

吳泳銘今天表示，儘管美國限制中國取得算力的措施，可能在明年影響阿里巴巴的產品和服務，但阿里巴巴仍可望在2030年前達成外部雲端營收1000億美元、稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）率20%的目標。這些限制是在黃仁勳辭去輝達職務後實施。