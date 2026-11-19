AI摘要 文章摘要整理： 外資持續賣超台股並匯出資金，帶動台幣盤中一度跌破33元，所幸央行尾盤調節守住32.9元附近，後續仍看外資動向與升息預期。

外資18日持續匯出，台幣18日盤中再度貶破33元整數大關，一度貶至33.023元，尾盤在央行 力守下終場收32.947元，貶值9.7分，總成交量37.45億美元。

國際美元指數續強，台幣兌美元18日以32.83元開盤，受到台股 下挫、外資匯出等影響，盤中再次貶破33元，最低觸及33.023元、重挫1.73角，央行尾盤調節，終場收32.947元。

匯銀主管表示，18日台指期結算，外資賣超台股，整體仍是匯出方向，18日台幣走勢與前一日雷同，盤中一度貶破33元，吸引出口商賣匯，最後央行出手拉回至32.9元附近價位。

匯銀主管認為，台股進入4萬點保衛戰，後續須留意全球股市、台股變化，包括輝達事件及AI後續發展，皆會影響台股及台幣走勢，外資近一個半月賣超台股1.6兆元台幣，外資持續匯出，造成台幣很大貶值壓力，外資匯出力道何時止穩是觀察重點。

不過，匯銀主管也提到，接下來觀察台灣央行12月是否有升息空間，若預期升息氛圍凝聚，或許台幣有機會止跌回穩。

根據央行統計，18日美元指數升值0.15%，主要亞幣中，韓元升值0.53%，其餘皆呈現貶值，台幣貶值0.29%最弱勢、星元貶值0.06%、日圓貶值0.02%、人民幣持平；至於歐元則貶值0.21%。