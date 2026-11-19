騰訊控股18日公布第三季財報，營收與淨利潤雙雙低於市場預期。（記者林宸誼／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 騰訊第三季財報顯示營收與獲利放緩，但因AI算力與模型建設大幅加碼，資本支出飆升並拖累自由現金流轉為負值。

騰訊控股18日公布第三季財報營收2073.4億元（人民幣，下同），年增8%，淨利潤636億元，年增0.8%，雙雙低於市場預期。顯示AI投入大增，正在改變公司的盈利和現金流表現。

值得注意的是，騰訊第三季資本支出高達814.3億元，也讓自由現金流在第二季首次轉負138億元情況下，第三季負金額擴大至691億元。

騰訊表示，經營現金流轉為負數主因大額算力採購預付款，用於支持Hy系列模型升級、AI大模型WorkBuddy推理需求，以及騰訊各項產品與服務的AI能力建設，若剔除算力採購的預付款，騰訊的自由現金流將轉正至169億元。

騰訊稍早在成立28周年之際，透過總辦LinkTime會議筆記宣示AI變革關乎「生死存亡」，要求所有核心業務以「再創業」心態轉型，並推動組織扁平化、精簡管理職位，打破部門壁壘。

騰訊的AI應用在第三季加速落地，WorkBuddy按大語言模型詞元消耗量計算已成為中國使用量最高的AI產品，日活躍用戶超過千萬，每日詞元消耗量超過100兆，企業客戶也快速增長。

騰訊第三季營收保持成長，行銷服務和企業服務業務表現較為亮眼，遊戲業務延續增長，隨著AI技術加速融入產品與業務，騰訊持續加大模型研發和算力基礎設施投入，資本支出明顯攀升到814.3億元，高於市場預期的人民幣554億元。

騰訊第三季行銷服務收入年增19%，成為增速最快的業務板塊之一。

廣告業務增長主要受益於AI技術對廣告投放效率的提升，以及微信生態商業化的持續推進，不過，收入增長並未完全轉化為毛利率提升。整體而言，騰訊第三季核心業務仍保持增長，廣告、雲服務和遊戲業務各有支撐。