小米集團董事長雷軍稱明年小米汽車正式出海。圖為消費者在北京一家小米汽車零售門店內瞭解小米SU7汽車。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 雷軍表示小米汽車明年將正式出海，並強調會透過合作布局而非單打獨鬥；公司已提前完成歐洲銷售、認證、研發與海外製造等前置準備。

小米 集團董事長雷軍 在深圳參加2026年APEC 工商領導人峰會，會後接受專訪時稱，「明年小米汽車正式出海。」宣告明年將啟動出海戰略，談及汽車出海的布局思路，他表示，汽車產業是許多國家的經濟支柱產業，小米出海不會走單打獨鬥的路線。

據小米汽車先前已公開的細節，小米汽車出海節奏明確：2027年下半年率先在歐洲、東南亞、中東等區域的14個左駕國家啟動銷售；2028年上半年再進一步拓展英國、澳洲、日本等右舵市場。

快科技報導，出海首站的核心區域選在歐洲，其中以德國為落地核心，早在2026年9月小米就已簽約首批八家德國龍頭經銷商，鋪好了當地的線下銷售據點。

產品層面，SU7和YU7兩款車型從2026年2月開始就懸掛匈牙利牌照，在歐洲多國展開公開路測，同步推進WVTA整車認證和當地自動駕駛法規的適配工作，設在慕尼黑的歐洲研發中心專門負責歐洲版本的底盤調校和本地供應對接，最大限度適應歐洲用戶的駕駛習慣。

製造端的布局也已經提前落地，小米已經拿到在波蘭設立KD組裝工廠的全部合法資質，同時同步推進巴西、墨西哥的建廠談判工作，後續完全可以依託本地化生產應對不同國家的貿易政策壁壘。

從架構搭建、資質認證到本地供應鏈和銷售網路的前置布局，小米汽車這波出海完全不是臨時起意的倉促試水，前後鋪墊了接近兩年的時間，做好和海外傳統車企、本土新能源品牌正面硬碰硬的準備。