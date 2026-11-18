深圳華強北集聚35家專業市場、11.5萬家商事主體、超百萬種電子元器件。(中通社)

AI摘要 文章摘要整理： 華強北憑藉完整電子供應鏈與AI工具，讓創意能在數小時內完成設計、打樣與交付，成為深圳速度與一人公司創業的新樣板。

深圳已進入APEC 時間。在「中國電子第一街」華強北，隨處可見APEC醒目標識。中新社報導，作為全球最大的電子產品交易集散地之一，商圈面積約1.45平方公里的華強北，集聚35家專業市場、11.5萬家商事主體、超百萬種電子零件。

走在華強北商圈內，「上午設計，下午打樣，次日量產，一周出海」的16字「深圳周期」十分醒目。

「我想做一個帶翻譯功能的AI眼鏡。」在華強北「一人公司（One Person Company，簡稱OPC）」創業者王子淼的引導下，記者在全球智慧硬體定製體驗中心公版方案平台上輸入這樣一句話。 隨即，多個智能體開始協同工作——有的做市場調研，有的做圖片設計，有的規畫硬體電路。20多分鐘後，一份完整的方案就生成了：包含零部件清單、華強北哪個檔口可買到、聯繫電話、備貨情況等訊息。

點擊螢幕上的「一鍵下單」，「華強北硬體創客的雙腿」小遞閃送便出發前往市場集齊所有元器件，半個小時內就可送到工程師桌上。接到元器件的工程師，經過組裝、調試，將樣品當場交付給記者，整個過程僅需要兩個小時左右。

「傳統上做這樣一個消費電子產品，至少需要三至六個月，但在華強北，上午設計，下午打樣，次日量產，一周出海，每天都會發生。」王子淼說，把客戶的創意構想落地為產品，投向市場接受檢驗，也會反哺團隊的創業實踐，助力前沿市場持續迭代更新。

像王子淼團隊這樣的一人公司，在華強北並不少見。曾經，華強北以「一米櫃檯」連接中國電子產業的產銷脈絡；如今，一人公司成為AI時代的一米櫃檯。今年初，深圳首個OPC創新社區正式在華強北落地。「一人公司雖小，卻能依託華強北完備的產業鏈讓先進想法迅速走向世界。」深圳市福田區華強北街道經濟發展辦公室副主任胡華武說。 「我能試一下這個頭環嗎？」在全球腦機接口應用示範中心，第一次來到中國的美國軟體開發者尼科洛戴上一款BrainLink Pro腦機頭環，通過裝置發射的腦波和六足仿生機器人互動起來。與深圳市宏智力科技有限公司創始人呂力超簡單溝通後，尼科洛買下了這款頭環。他表示，「在華強北，一個想法可以一路開發落地，最後賣到全世界。我想這就是華強北隨處可見的深圳速度。」 在華強北，愈來愈多中外客商能够當天拿到樣品、報價或明確的供貨方案。從看一眼到下訂單，往往只隔一層樓、一條街。