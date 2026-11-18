中國首個昇騰950DT詞元出海算力集群在汕頭正式啓用。(取材自快科技)

AI摘要 文章摘要整理： 汕頭啟用中國首個昇騰950DT詞元出海算力集群，結合境內算力、國際網絡與海外需求，為國產大模型和AI企業提供跨境商用新通道。

中國首個昇騰950DT詞元（Token）出海算力集群在汕頭正式啟用，標誌著自主可控的智能算力底座正式投入跨境商用，也為中國國產大模型與AI企業出海提供全新的基礎設施通道，是算力出海從概念走向實際運營的重要節點。

中國部分地方政府正推動「詞元出海」，指的是海外客戶發起AI請求，由境內算力完成推理或生成，再通過網絡把結果交付給海外用戶。

陸一體化數智服務商天億馬官微17日消息指出，其作為昇騰950DT詞元出海算力集群項目整體投資建設與市場化運營的核心主體，攜手中國電信、華為 構建起三方合作模式：中國電信提供國際海纜網絡資源與標準化機房基礎底座，華為提供昇騰950DT高端算力硬體技術支撐，天億馬全面負責項目投資建設、運營管理與商業化場景落地。

據悉，華為昇騰950DT算力集群採用自主創新架構與高帶寬內存，單卡FP8算力達1P，FP4算力達2P，顯存達144GB，帶寬達4TB/s。快科技報導，華為智算項目經理王鼎軒表示，該集群承載面向全球的商用算力服務，是自主創新算力出海的關鍵一步。

中國經濟日報報導，中國移動通信集團廣東汕頭分公司總經理楊勇說，人工智慧服務出海，既需要境內穩定、經濟的算力供給，也需要覆蓋廣、時延低的國際網絡和本地化市場服務，詞元出海是一條連接國內算力供給、全球網絡節點、海外市場需求和人工智能應用的數字服務貿易新鏈路。