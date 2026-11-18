聯想首超蘋果 拿下全球個人計算設備銷售第一
IDC最新數據顯示，聯想憑藉AI PC與AI平板布局，在2026年第三季全球個人計算設備市場首度超越蘋果，成為銷售額與出貨量雙料冠軍。
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IDC最新數據顯示，聯想憑藉AI PC與AI平板布局，在2026年第三季全球個人計算設備市場首度超越蘋果，成為銷售額與出貨量雙料冠軍。
國際數據公司（IDC）最新發布2026年第三季全球個人計算設備（PCD）追蹤報告顯示，中國個人電腦巨頭聯想包攬銷售額和出貨量市占全球雙料冠軍，超越蘋果，主要得益於其對AI PC、AI平板等新一代智能終端的快速布局。
PCD包括桌上型電腦、筆記型電腦、工作站和平板電腦，覆蓋範圍更廣。IDC報告顯示，2026年第三季全球PCD總出貨量約為9410萬台，較去年同期大幅衰退19.3%，但受惠於高單價產品與零組件成本上漲帶動的售價調升，總銷售額仍逆勢微增0.8%至910億美元。其中，傳統PC市場銷售額年增2.2%，而平板電腦市場則出現6%的銷售額下滑。代表終端需求仍偏弱，通路仍在消化前期庫存，但AI PC、高端筆電和平板生態結構性變化正在加速廠商分化。
但聯想逆勢成長，當季銷售額占比達21.4%，出貨量占比為20.3%，繼續領跑全球廠商。其終端用戶支出規模達195億美元，年增7.4%，增速顯著高於行業均值；銷售額市占較去年同期提升1.3個百分點，為全球前五大廠商中增幅最高者。
全球廠商排名方面，蘋果在第三季終端市場銷售額為190億美元，以20.9%市占排名全球第二，年增0.8%；排名第三為惠普，銷售額為132億美元、市占14.5%；第四為戴爾，銷售額113億美元、市占12.4%；華碩則以銷售額59億美元，市占6.5，排名第五。
主要因聯想快速布局AI PC、AI平板等新一代智能終端，帶動終端用戶支出與市占同步提升，在全球需求偏弱之下仍逆勢成長，最終拿下銷售額與出貨量雙冠。 IDC指出，全球PCD出貨量約9410萬台，年減19.3%；但因高單價產品與成本上漲推升售價，總銷售額仍微增0.8%至910億美元，顯示市場量縮價增。 蘋果以190億美元、20.9%市占排第二，惠普以132億美元居第三，戴爾以113億美元排第四，華碩則以59億美元、6.5%市占排名第五，整體仍由頭部廠商主導。
精華 FAQ
主要因聯想快速布局AI PC、AI平板等新一代智能終端，帶動終端用戶支出與市占同步提升，在全球需求偏弱之下仍逆勢成長，最終拿下銷售額與出貨量雙冠。
IDC指出，全球PCD出貨量約9410萬台，年減19.3%；但因高單價產品與成本上漲推升售價，總銷售額仍微增0.8%至910億美元，顯示市場量縮價增。
蘋果以190億美元、20.9%市占排第二，惠普以132億美元居第三，戴爾以113億美元排第四，華碩則以59億美元、6.5%市占排名第五，整體仍由頭部廠商主導。
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