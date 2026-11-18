中國個人電腦巨頭聯想包攬全球個人計算設備銷售額和出貨量市占全球雙料冠軍，超越蘋果。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： IDC最新數據顯示，聯想憑藉AI PC與AI平板布局，在2026年第三季全球個人計算設備市場首度超越蘋果，成為銷售額與出貨量雙料冠軍。

國際數據公司（IDC）最新發布2026年第三季全球個人計算設備（PCD）追蹤報告顯示，中國個人電腦巨頭聯想包攬銷售額和出貨量市占全球雙料冠軍，超越蘋果，主要得益於其對AI PC、AI平板等新一代智能終端的快速布局。

PCD包括桌上型電腦、筆記型電腦、工作站和平板電腦，覆蓋範圍更廣。IDC報告顯示，2026年第三季全球PCD總出貨量約為9410萬台，較去年同期大幅衰退19.3%，但受惠於高單價產品與零組件成本上漲帶動的售價調升，總銷售額仍逆勢微增0.8%至910億美元。其中，傳統PC市場銷售額年增2.2%，而平板電腦市場則出現6%的銷售額下滑。代表終端需求仍偏弱，通路仍在消化前期庫存，但AI PC、高端筆電和平板生態結構性變化正在加速廠商分化。

但聯想逆勢成長，當季銷售額占比達21.4%，出貨量占比為20.3%，繼續領跑全球廠商。其終端用戶支出規模達195億美元，年增7.4%，增速顯著高於行業均值；銷售額市占較去年同期提升1.3個百分點，為全球前五大廠商中增幅最高者。

全球廠商排名方面，蘋果在第三季終端市場銷售額為190億美元，以20.9%市占排名全球第二，年增0.8%；排名第三為惠普，銷售額為132億美元、市占14.5%；第四為戴爾，銷售額113億美元、市占12.4%；華碩則以銷售額59億美元，市占6.5，排名第五。