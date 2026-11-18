巨皇集團橫跨新能源與算力領域。（取材自聯合影音號）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣巨皇集團在李京安帶領下，從地產與加工業轉型新能源及算力，並於廣州黃埔設點，鎖定中東與西歐綠電算力商機。

深耕中國33年的台灣巨皇集團，在董事長李京安領軍下，從早期房地產與機械加工起家，如今已轉型為橫跨新能源與算力領域的中型企業。看準粵港澳大灣區的國際觸角與產業優勢，巨皇集團近期正式進駐廣州黃埔區設立分支機構，鎖定「算力與綠能 結合」的算電一體化項目，積極搶攻中東與西歐國家的綠能商機。

巨皇集團早期從事地產業務，2006年便接觸新能源項目，是相當早期投入的第一批企業。董事長李京安自1993年便來到上海發展，隨後在蘇州昆山、江蘇泰州等地拓展機械加工業務。他回憶，這30多年來集團是中國發展的參與者、見證者與實踐者，也是受惠者，從早期的小公司成長為如今員工近600人的企業，今年台灣巨皇集團營收已接近40億人民幣。

談及此次選擇廣州黃埔設立分支，李京安表示，這是呼應海外算力與綠能結合的需求。目前集團已接到許多中東及部分西歐國家的「綠電算力一體化」項目，廣州是比較容易接觸這些國際項目的地方，經董事會決議後，決定在黃埔區設立台灣巨皇的分支點。他強調，黃埔區是廣州比較高新的區域，合作單位就在旁邊，交通便利，容易對接項目。李京安進一步指出，廣州本身經濟蓬勃，對海外的觸角非常明顯，擁有廣交會及許多國際展會，對企業很有幫助。他坦言，巨皇因為行業的關係來得比較晚，是接到綠電與算力結合的項目之後，才決定來大灣區發展，「希望多接觸，看看有沒有共謀發展的機會。」

談到憑什麼被國際客戶選中，李京安以中東項目為例指出，投資方考察公司一年多才接觸，證實算電一體化的功能非常明顯；考察完、接觸之後，再到對方國家拜訪、深入交流，最後是因為團隊算電一體化的經驗很好，才得到投資方青睞。他透露，目前手上有三個對接的項目，都即將落地生根、開花，相信2027年台灣巨皇集團廣州事業部會得到非常好的效果。

李京安強調，全球的新能源離不開中國的技術服務、材料與設備；中國有電力、人力、科研進步的優勢與性價比，「新能源賽道中國還能再領先全球20年。」

談及台資企業如何繼續發展，李京安表示，台商現在進入第二階段，就是產業升級，要隨著地區發展與全球發展做微調或變動。他強調，台商適應力強、韌性強，在中國生根的台商有自己的生存之道與可持續發展的精神，未來會有替代、有淘汰，這是良性的競爭，必須適應當下的經商環境與科技進步，去改變企業的方向。