鴻海集團收購日本SSS，顯示深耕全球與日本電動車及車用零組件市場的決心。（本報系資料庫）【作者：郭琦，日期：2026-11-18，數位典藏序號：20261117230347851】

AI摘要 文章摘要整理： 鴻海宣布收購Sony半導體解決方案旗下車載相機模組事業，結合技術與客戶基礎，持續擴大日本車用零組件與智慧車市場布局。

鴻海 昨（17）日宣布，與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation，「SSS」）簽署協議，擬以72.4億日圓（約4500萬美元）現金收購SSS旗下車載相機模組事業。

根據公告，相關交易涵蓋相關業務、技術、客戶關係及營運資源，經主管機關核准並完成相關先決條件後，預計2027年4月底前完成交割。

鴻海集團10月時才宣布與三菱電機策略聯盟，共同經營汽車設備事業；這次收購日本 SSS，顯示鴻海集團深耕全球與日本電動車及車用零組件市場的決心。

三菱電機之前宣布移轉旗下負責汽車設備事業的三菱電機移動株式會社（Mitsubishi Electric Mobility）50%股權予鴻海集團，未來由雙方共同經營三菱電機移動。股權移轉交易金額預計為1150億日圓。

鴻海表示，長期深耕資通訊領域相機模組設計、製造及整合，SSS車載相機模組事業為日本車載相機模組市場的重要供應商之一，長期與日系車廠合作。透過收購，鴻海結合SSS車載相機模組事業既有的技術、客戶基礎，以及直接服務汽車製造商的經驗，進一步強化車載整合服務能力，全面提升業務競爭優勢。

隨著先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧車輛持續發展，車載相機成為汽車感知系統的重要產品，未來十年（2026到2036）間車載相機模組出貨年複合成長率約6.9%。鴻海持續布局車載影像與相關電子系統的長期發展機會，未來結合既有精密製造能力、全球供應鏈網絡及車載相機模組技術與客戶服務能力，深化汽車電子及智慧移動領域布局。