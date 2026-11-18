蘋果AI眼鏡明年6月亮相 台供應鏈進補
彭博社指蘋果首款AI眼鏡已進入設計最終階段，預計2027年6月亮相、年底開賣，並帶動台積電、鴻海與光學供應鏈受惠。
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彭博社指蘋果首款AI眼鏡已進入設計最終階段，預計2027年6月亮相、年底開賣，並帶動台積電、鴻海與光學供應鏈受惠。
彭博社報導，蘋果計畫在2027年6月的WWDC正式發表首款AI眼鏡，並在該年底前開賣，新產品已將進入設計最終階段，明年下半年量產，有望為鴻海、台積電、大立光、玉晶光等供應鏈添增動能，宏達電、英濟等AI眼鏡概念股也可望因市場擴大而受惠。
彭博社記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果首款AI眼鏡原型機代號為N50，鏡框略小於Meta第二代Ray-Ban，將攝影機整合至鏡框中，眼鏡正面設有一顆指示燈，顯示設備使用中或充電中，正持續嘗試加入更多隱私保護功能。
蘋果AI眼鏡很可能不會配備顯示器，用戶主要是透過Siri與蘋果AI眼鏡進行互動，現階段支援功能包含辨識建築物、查看冰箱內食材與推薦菜色、提供路線導航、翻譯標誌與對話內容等，後續將支援通話、傳送訊息、整合iPhone通知、行事曆與音樂控制等功能。
蘋果AI眼鏡也支援音樂播放及FaceTime，特別強化音質表現。據傳蘋果內部員工將其音質形容為「行業領先」，目前測試機型的充電口具備磁吸連接器，用戶可在戴眼鏡的同時充電，但未來量產產品不一定會採用此方案。
值得注意的是，蘋果AI眼鏡能控制iPhone的特定功能，例如完成餐廳訂位、叫車、點餐、購物等服務，軟體開發者不需要專門為蘋果AI眼鏡開發獨立程式，AI眼鏡能與iPhone協作。
從目前有限的資訊顯示，蘋果AI眼鏡將搭載visionOS 28系統，處理器很可能是改良過的Apple Watch核心晶片，估計仍由台積電操刀生產。
其他供應鏈方面，鴻海未來有望負責組裝業務，大立光、玉晶光提供光學鏡頭模組。
宏達電與英濟目前均已投入AI眼鏡市場，有機會因市場擴大而受惠。
彭博社報導指出，蘋果計畫在2027年6月的WWDC正式發表首款AI眼鏡，並希望在該年底前開賣，顯示產品時程已相當明確。 這款眼鏡很可能不配備顯示器，主要透過Siri互動，提供辨識建築、翻譯、導航、通話、訊息、音樂控制與iPhone通知整合等功能。 報導認為，台積電可能負責晶片生產，鴻海有望承接組裝，大立光與玉晶光供應光學鏡頭模組，宏達電與英濟等概念股也可能受惠。
精華 FAQ
彭博社報導指出，蘋果計畫在2027年6月的WWDC正式發表首款AI眼鏡，並希望在該年底前開賣，顯示產品時程已相當明確。
這款眼鏡很可能不配備顯示器，主要透過Siri互動，提供辨識建築、翻譯、導航、通話、訊息、音樂控制與iPhone通知整合等功能。
報導認為，台積電可能負責晶片生產，鴻海有望承接組裝，大立光與玉晶光供應光學鏡頭模組，宏達電與英濟等概念股也可能受惠。
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