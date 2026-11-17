美國收緊人工智慧（AI）晶片管制，已導致1筆4.8億美元的貸款暫停推進。這筆貸款擬用於購買美國晶片巨頭輝達先進硬體，供中國科技巨頭字節跳動遠端使用。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國加強AI晶片出口管制後，原擬支援字節跳動遠端使用輝達GPU的4.8億美元貸款被迫停擺，亞洲多家銀行正重新評估風險。

美國收緊人工智慧（AI）晶片管制，已導致一筆4.8億美元的貸款 暫停推進。這筆貸款擬用於購買美國晶片巨頭輝達先進硬體，供中國科技巨頭字節跳動 遠端使用。

彭博報導，總部位於新加坡 的新興雲端服務商Aolani Cloud近期開始邀請銀行參與這筆貸款，資金將用於為馬來西亞1座資料中心購買繪圖處理器（GPU）。

不過，美國16日宣布新規，要求新加坡和馬來西亞等國家的資料中心營運商，必須取得許可證才能購買先進AI晶片。此舉目的在限制中國企業遠端使用這類技術，而字節跳動原本正計劃以這種方式使用GPU。

知情人士說，由於擔心交易可能違反新規，正在評估這筆貸款的5家金融機構，已在內部討論退出或不參與融資。

知情人士指出，在銀行全面評估新規之前，Aolani這筆融資不太可能取得進展。考慮到交易一旦被認定違規，可能會給銀行帶來風險，一些銀行人員甚至已在內部認為，這筆貸款難以成行。

針對貸款暫停推進的詢問，Aolani發言人回應說：「在這項新規公布前，我們已投入大量時間，與銀行及融資夥伴共同評估和預判監管風險。我們正積極與監管機構及融資夥伴合作，確保項目在完全遵守新規的情況下交付。」

這筆貸款受阻，也反映出川普政府的突然舉措令亞洲許多交易人士措手不及。17日亞洲各地的貸款機構紛紛加緊評估，新規將如何影響正在規劃中的數十億美元AI債務融資，以及已經完成的融資交易。