中國企業利用美國AI模型生成的內容，透過蒸餾技術訓練本土模型，可能削弱美國晶片管制的效果。圖為阿里巴巴通義千問與ChatGPT的標誌。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 路透指出，中國企業正以蒸餾方式借用美國AI模型輸出，訓練本土競爭模型，雖有助降成本與擴大部署，卻可能削弱美方晶片管制並引發IP爭議。

路透報導，中國企業正以日益複雜的手法，利用美國領先AI模型生成的內容來訓練本土競爭模型，藉此擴大AI布局，並減輕美國收緊晶片管制的衝擊。

路透梳理300多份中國學術論文、專利、企業揭露文件、徵才廣告與政府文件發現，「蒸餾」（distillation）技術已從學術實驗走向產業界的主流應用。

資料顯示，中國的研究人員利用美國模型回答問題、撰寫程式碼、解決難題，中企隨後開發軟體將流程自動化，再由專門人員整理材料，訓練規模較小的本土模型。

北京也鼓勵採用蒸餾技術，以便降低AI成本，讓製造業更容易導入AI，但政府文件並未要求企業針對美國模型進行蒸餾。

蒸餾本身不違法，在其他地區也十分普遍。它雖然無法完整複製頂尖模型的能力，也無法省去對先進算力的需求，卻能讓本較低的小型模型學會部分能力，這可能降低中國對美國技術的依賴，削弱晶片管制的效果。

一名阿里巴巴 前工程師表示，美國模型只需回答一次難題，中國團隊就能保留範例，反覆用來訓練本土模型。

上海交通大學的研究人員曾從OpenAI 的o1模型挑選約5,000個回答，整理成雙語教材，用來訓練阿里巴巴的Qwen模型。但研究人員也說，過度依賴蒸餾可能抑制原創，使開發者仰賴先進模型業者的技術突破。

蒸餾的爭議在於使用方式。OpenAI原則上限制用戶利用其模型生成內容開發競爭模型，Anthropic也限制未經許可訓練競爭系統。美方7月向中方警告，部分行為可能涉及竊取智慧財產；中方則主張蒸餾是標準技術。

一名美國官員認為，大規模的蒸餾是中國AI模型能縮小與美國差距的主因。兩位了解中國開發者運作情況的人士則說，工程、演算法、數據與模型設計的進步同樣重要。

知情人士透露，隨著蒸餾爭議升溫，中國開發者近幾個月已向主管機構尋求指引，以釐清正常使用外國模型與有組織蒐集模型生成內容作訓練資料的界限。