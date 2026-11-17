DeepSeek近日對App及網頁版實施使用限制，部分用戶反映，每日使用量達到上限時，系統會顯示「伺服器繁忙，使用額度已達上限」。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： DeepSeek因中國算力供給不足，近期對長對話、輸入字數與每日使用額度加以限制，並透過定價與調度手段回收資源，反映需求暴增下的算力壓力。

中國AI新創DeepSeek 據報因算力不足，對長對話、單次輸入字數以及每日對話額度實施限制，凸顯中國算力吃緊問題日益嚴重。

近期多名用戶表示，DeepSeek對App /網頁版的長對話進行限額使用，DeepSeek提示因「算力不足，不再支持超過七天不活躍的長對話」。事實上，DeepSeek自6月以來功能降級、限流與調整定價等，透露算力緊張狀況，這與用戶需求爆滿，但算力卡供給不足有關。

科創板日報根據多名用戶反饋報導，DeepSeek對單次輸入文字的上限進行了調整，縮短至4萬字左右。此外，還會限制每日的對話額度，當用戶日使用量達到上限時，會提示「因服務器繁忙，使用額度已達上限。」

對於DeepSeek限額舉措，界面新聞報導，業內認為，該調整意在回收閒置會話占用的KV緩存（KV Cache，鍵值快取）資源，優先保障活躍用戶推理需求。KV緩存是大模型為加速對話、保留下文上下文而駐留在GPU顯存中的中間數據，長對話會持續累積KV緩存，長期閒置會話會持續佔用稀缺顯存資源。

事實上，DeepSeek算力持續承壓，10月以來出現過多次服務中斷，狀態頁記錄八起故障，包含兩類不同等級異常，並非全部為完全當機，其中以性能降級居多，表現為響應變慢、生成延遲高、偶發請求失敗，用戶仍有概率提交對話；少數為部分中斷。

此外，需求端的成長也是壓力來源之一。IT之家引述多模型整合平台OpenRouter的每周排行榜指出，10月19日至25日，DeepSeek V4.1 Flash的Token（詞元）調用量達33.6兆，較前一周大增801%，居全球首位，而7月底至8月初的每周調用量為7.22兆，不到3個月成長超過4倍。

在算力供給承壓背景下，DeepSeek陸續推出多項技術、定價與調度手段主動調節算力負載，比如：DeepSeek在定價調度上對API服務啟用峰谷分時定價，閒時價格為高峰時段一半，引導開發者錯峰調用；DeepSeek計劃在烏蘭察布建設GW級資料中心，部署至少16萬顆中國國產AI晶片。

算力供給緊張並非DeepSeek單獨遇到的問題，Anthropic聯合創始人兼CEO達里奧 · 阿莫迪表示，算力是公司面臨的「最深層商業難題」。他說，公司選擇上市重要原因，就是增加現金儲備，為高度不確定的算力需求提供更大緩衝。