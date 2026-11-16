科技業力挺 台北101外牆點燈聲援黃仁勳

今晚在台北101外牆聲援黃仁勳的點燈，是由企業界以資訊業界、電子電腦、零組件業界、電腦公會、玉山科技協會成員等共同出資。（取材自101提供示意影片）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因醜聞辭去輝達要職後，台灣科技界與網友發起台北101點燈聲援，盼以AI與友誼訊息傳達支持。

輝達 創辦人黃仁勳 因婚外情醜聞連環爆發，日前宣布辭去執行長、總裁及董事會成員職務，震撼全球科技產業。由於黃仁勳與台灣科技產業關係密切，供應鏈與黃的交情深厚，今（16日）晚台北101 外牆點燈將出現力挺黃仁勳字樣。

▲ 影片來源：聯合新聞網

在黃仁勳閃辭後，就有一名台灣網友在社群平台Threads發文表示，希望能在台北101外牆點燈，讓黃仁勳知道在他喜愛的故鄉台灣，還有許多人支持他，給予溫暖與力量，這項提議一經發出，隨即獲得廣大迴響。

據了解，今晚在台北101外牆聲援黃仁勳的點燈，是由企業界以資訊業界、電子電腦、零組件業界、電腦公會、玉山科技協會成員等共同出資，點燈文字內容包含「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡JENSEN」、「家人♡友誼」。

科技業人士表示，針對黃仁勳事件，不宜以「八卦」視之，此次點燈是希望展現台灣的溫柔呵護。

台北101則表示，商業點燈的服務行之有年，但並未對外公布詳細辦法，而是由有需求的企業來接洽，並且以日計費，雙方會就點燈的文字內容進行討論，但對於相關細節則無法透露。

輝達創辦人黃仁勳。（路透）