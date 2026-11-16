隔2月再萎縮 中國10月貸款減千億人民幣

AI摘要 文章摘要整理： 中國10月新增貸款意外轉負且社融不及預期，顯示居民與企業借貸需求仍弱，存款偏高、內需修復與通縮壓力短期內難明顯改善。

中國10月新增貸款 再度轉跌，單月減少1000億元人民幣，時隔兩個月再度萎縮。此外，10月社會融資規模雖增加1.15兆元人民幣，但也低於市場預期的1.45兆元。分析認為，數據反映中國居民「存多貸少」的風向未變，這並不利於內需復甦，通縮風險難以消除。

綜合彭博、港媒報導，根據中國人民銀行（中國央行 ）13日發布的數據計算，今年前10個月，廣義信貸指標社會融資規模增量累計為28.61兆元（人民幣，下同），按年少增2.29兆元。扣除前3季數據，10月單月社融增量為1.15兆元，雖按年增加3400億元，但仍低於市場預期的1.45兆元。去年同期增幅則為8180億元。

此外，今年前10個月新增貸款11.42兆元，以此計算，10月人民幣貸款減少1000億元，意味著償還規模超過了新增貸款額，也遜於預期的減少200億元。這是繼今年7月以來再次轉負。

彭博指出，由於11長假後工作日減少，中國10月信貸活動通常會放緩。過去幾年，隨著市場信心的減弱，借貸需求一直低迷。

信貸結構顯示，前10個月對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.91元，按年少增3.61兆元。按部門畫分，企業及事業單位貸款為主要支撐，前10個月增加12.12元，其中中長期貸款占6.69兆元；住戶貸款則減少1.46兆元，其中短期貸款及中長期貸款分別減少1.41兆元與501億元，反映居民端信貸與購房需求持續偏弱。

直接融資方面，前10個月企業債券淨融資達3.1兆元，按年多增1.27兆元；非金融企業境內股票融資5705億元，按年多1842億元。政府債券淨融資則為11.13元，按年減少4592億元。