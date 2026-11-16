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台股「四箭齊發」抗AI逆風 有利多頭重掌發球權

記者周克威／台北即時報導
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文章摘要整理：

台股受四箭齊發支撐，外資轉買超並受惠MSCI調升權重，法人看好資金回流助大盤挑戰半年線，但仍須觀察輝達財報、AI逆風與川習三會影響。

輝達創辦人黃仁勳卸任執行長引發美股科技股震盪，持續牽動台股後市。不過，隨國安基金護盤、九合一選前政策作多、年底作帳及MSCI調升權重「四箭齊發」，外資終結連11賣轉為買超，多頭重掌發球權。

法人預估，在MSCI權重調升可望吸引約3000億元（台幣，下同）被動式資金回流，台股有機會化解AI逆風，向上挑戰45441點半年線關卡。

針對後市籌碼與技術面動能，富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠分析，MSCI半年度權重調整結果出爐，台股在MSCI全球新興市場指數、亞洲除日本指數及全球市場指數分別獲調升0.03至0.15個百分點，預計將為台股引進約3000億元的外資被動式買盤活水，搭配年底法人與集團作帳行情啟動，將成大盤上攻重要推手。

兆豐投顧董事長留政鈺、台新投顧總經理江浩農也指出，統計自2014年以來三次九合一選舉前十個交易日，受惠政策偏多及八大公股行庫等內資進場卡位，台股呈現「二漲一跌」漲率近七成、平均漲幅達2%的偏多走勢；加上本次有國安基金在場內護盤，大盤連續重挫機率不高，多頭勝算大。

展望本周盤勢，法人提醒除了持續追蹤「後黃仁勳時代」的產業變化外，還須緊盯三大國際焦點：首先是輝達將於美國時間17日公布財報並召開法說會，儘管市場預期業績可望優於財測，但高盛已將其目標價由300美元下修至220美元，貝雅將評等降至中立、目標價從500美元大砍至200美元，摩根士丹利亦將其移出首選股名單，AI逆風是否進一步波及台股仍待觀察。

其次，AI新創Anthropic預計18日訂價、19日掛牌上市，籌資規模達904億美元，可望超越SpaceX成為史上最大IPO案，但也須提防機構法人認購新股而調節其他科技股所引發的資金排擠效應；此外，19日登場的「川習三會」亦是左右本周市場情緒的關鍵變數。

精華 FAQ

  • 因為國安基金護盤、九合一選前政策作多、年底法人與集團作帳、以及MSCI調升權重同時發酵，形成多方合力，提升台股短線止跌回升與向上攻堅的機會。

  • 法人估算，台股在MSCI多項指數權重獲調升後，將吸引約3000億元被動式資金回流，搭配外資由連11賣轉為買超，可望成為推升大盤的重要動能。

  • 第一是輝達財報與法說，市場關注AI逆風是否擴大；第二是Anthropic上市可能引發資金排擠；第三是19日登場的川習三會，將左右市場情緒與風險偏好。

台股 黃仁勳 美股

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