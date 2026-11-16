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「黃仁勳溢價」退燒 衝擊台上市櫃千億訂單

記者周克威／台北報導
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法人圈談「黃仁勳溢價」退燒，稱台灣上市櫃千億訂單恐受波及。圖為黃仁勳在台與相關供...
法人圈談「黃仁勳溢價」退燒，稱台灣上市櫃千億訂單恐受波及。圖為黃仁勳在台與相關供應商高層合影畫面。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳去職後，市場對輝達與台灣供應鏈的高估值與訂單能見度轉趨審慎，法人預估若採購縮減，台股恐有千億級業績受影響。

Nvidia輝達(另稱英偉達)創辦人黃仁勳辭去所有職位，台股13日以利空出盡解讀並大漲逾500點，但「黃仁勳溢價」退燒，法人圈對後市持審慎態度。各大機構迅速總動員研究團隊，發布公開報告與內部影響評估，預估台灣上市櫃相關供應鏈未來恐有逾千億台幣的業績空間受到波及，其中又以輝達營收占比高的中小型業者首當其衝。

彙總各大法人機構意見，黃仁勳去職對整體AI市場帶來三大改變。首先是產品升級節奏放緩，過往約三個季度即推出的新一代伺服器規格，未來可能延遲至四到五個季度；其次，失去黃仁勳個人光環與持續技術突破的預期後，市場給予的高本益比將面臨下修風險；第三，輝達近年扮演「AI央行」角色，透過自身投資、信用支持及第三方融資（包含與阿波羅、貝萊德、黑石合作的逾5000億美元資本）協助客戶採購GPU，未來此類資本運作模式也可能受到影響。

在供應鏈板塊移動方面，國際業者以AMD、博通及ASIC供應鏈相對受惠，先進製程與HBM記憶體則呈中性表現。至於台股上市櫃公司中，目前輝達占業績比重逾二成的廠商，包括鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉、京元電子、奇鋐、雙鴻、欣興、台光電、穎崴、勤誠及鴻勁等，後續須密切觀察輝達採購是否緊縮，以及市場在黃仁勳溢價退燒後的訂單變化。

從財務數據推估，輝達今年對台股供應鏈採購金額約423億美元，若因新品遞延或策略調整導致採購規模縮減10%，將有約1350億台幣的業績空間受影響。大型法人報告直指，因新任執行長對台態度未明，除先進製程及封裝優勢（如台積電）短期內難以取代，且AMD與各大雲端服務商（CSP）皆高度仰賴台廠的技術與彈性，但若出現10%至30%的採購緊縮且無其他訂單填補，明年台股整體獲利恐面臨2.2%至6.6%的下修壓力。

不過，多家機構也強調，黃仁勳溢價退燒對台股供應鏈的實質影響不會立即顯現，真正觀察時間點預計將落在明年下半年。

黃仁勳在2026年GTC 台北主題演講中，展示涵蓋全球科技企業及台灣美食店家的合...
黃仁勳在2026年GTC 台北主題演講中，展示涵蓋全球科技企業及台灣美食店家的合作夥伴背板，展現他與台灣科技產業及在地文化的連結。（記者余承翰／攝影）

精華 FAQ

  • 市場對「黃仁勳溢價」的期待明顯降溫，法人認為輝達過去因個人光環與成長想像帶動的高本益比，未來可能面臨下修，整體投資情緒轉趨審慎。

  • 因為輝達今年對台供應鏈採購約423億美元，若新品遞延或策略調整使採購縮減10%，估計將有約1350億台幣業績空間受影響，且中小型廠商風險更高。

  • 輝達營收占比逾二成的鴻海、廣達、緯創、英業達、技嘉、京元電子、奇鋐、雙鴻、欣興、台光電、穎崴、勤誠及鴻勁等，都需留意採購是否緊縮。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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