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防股市「羊群效應」 中證監定調AI監管

記者陳宥菘／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國證監會主席吳清指出，將強化市場穩定機制與預期引導，防範羊群效應與異常波動，並推動AI安全規範應用與資本市場制度優化。

中國證監會主席吳清在2026中國資本市場學術年會上表示，要進一步深化市場穩定長效機制研究，有效防範市場異常波動，還要深入研究改善預期引導機制，減少「羊群效應」、「短期化」交易帶來的市場波動。

吳清強調，要深化人工智慧（AI）與資本市場雙向賦能研究，資本市場既要積極適應新技術變革，在估值定價、資訊披露等方面加強制度研究，精準支持相關硬科技企業發展壯大並有效增進社會福祉；又要深入研究AI對生產力和生產關係重塑在資本市場的傳導映射，加快研究責任認定、資料安全、客戶保護、系統風險，有效防範演算法黑箱、AI網路攻擊、提升金融基礎設施韌性等重點問題，推動AI安全規範應用。

中新社報導，首屆中國資本市場學術年會14日在上海召開，旨在搭建專業高端的國際交流平台以凝聚共識並推動資本市場高品質發展。吳清在會中致詞指出，新形勢下推進資本市場改革發展穩定，有很多重大理論和實踐問題需要抓緊深化研究。

他首先提到，A股市場有2億多股票投資者、8億多基金持有人，這一國情市情在全球獨一無二，因此要進一步深化中國資本市場發展特點規律研究。

吳清表示，中國資本市場與全球高度聯動，面對高度不確定的外部環境和輸入性風險，需要加強對全球資本市場周期變化、資產定價邏輯演變、風險傳導聯動等規律性認識，進一步強化跨境跨市場跨行業風險的研究應對，系統構建穩的機制、穩的力量、穩的生態，有效防範市場異常波動。

吳清提到，要進一步深化制度包容性適應性研究，統籌發揮私募市場與公開市場、股票市場與債券市場的協同功能。還要進一步深化AI與資本市場雙向賦能研究。

此外，吳清說，要進一步深化市場微觀結構研究。需要深入研究改善資本供給結構，加快發展壯大長期資本、耐心資本；深入研究改善預期引導機制，減少「羊群效應」、「短期化」交易等帶來的市場波動；還要深入研究評估量化交易、股份減持等制度規則的優化和公平合理的監管安排，切實保護好投資者合法權益。

精華 FAQ

  • 他主要關切羊群效應與短期化交易造成的市場波動，認為應透過改善預期引導機制、強化穩定長效機制，降低異常波動並保護投資者權益。

  • 證監會將研究AI對估值定價、資訊披露與市場運作的影響，也會關注責任認定、資料安全、客戶保護、系統風險，以及演算法黑箱與網攻防範。

  • 訊號是要在支持硬科技與新技術應用的同時，持續完善市場結構與監管規則，包括發展長期資本、檢視量化交易與減持制度，提升市場韌性。

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