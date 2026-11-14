黃仁勳辭職 中官媒：輝達對華業務恐「變更糟」、國產替代提速

黃仁勳2025年7月出席北京鏈博會，當時他照稿以中文簡短致詞頗感吃力。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國官媒指黃仁勳辭職未必重創中國AI，反而可能使輝達對華業務更差，並促使中國加快晶片自主研發與國產替代。

輝達 （NVIDIA ）前執行長黃仁勳 辭職後，將如何衝擊中國人工智慧（AI）發展，引發關注。中國官媒環球時報引述分析稱，黃仁勳出事後，輝達對華業務恐「變得更糟」。不過，這對中國AI晶片市場的直接衝擊「有限」，反而可能進一步加快中國晶片自主研發和國產替代進程。

環球時報14日發布題為「唱衰中國AI，美媒邏輯太荒唐」文章，反駁黃仁勳的辭職會衝擊中國AI。文章首先引述美國媒體提及，黃仁勳離職後，美國對華晶片出口管制或將進一步收緊，甚至那些已獲批的合法渠道也恐被波及；依賴蒸餾技術、大力發展開源模型的中國AI企業必將受到衝擊。

文章引述中國科技與戰略風雲學會研究員陳經指，黃仁勳「出事」之前就多次抱怨輝達在華市場份額趨於零，「後黃仁勳時期，輝達對華業務會變得更糟」。

然而，中國電信與互聯網分析師馬繼華表示，從黃仁勳辭職這件事可以看出，美國對華科技遏制的深層邏輯，從國會聽證、出口許可收緊、推出新立法，「把商業決策捲入地緣政治博弈」。他認為，受政治干預和複雜商業利益交織影響，全球晶片供應鏈正呈現出碎片化、陣營化趨勢。

馬繼華續指，不過，從現實情況看，輝達管理層變動對中國AI晶片市場的「直接衝擊有限」，反而可能進一步推動中國國內企業加快晶片自主研發和國產替代進程。