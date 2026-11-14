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中國TCL華星光電量產 走向主流市場

記者林宸誼／綜合報導
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TCL華星光電跨界做半導體面板級封裝 ，預計下半年展示樣品。（記者林宸誼／攝影）
TCL華星光電跨界做半導體面板級封裝 ，預計下半年展示樣品。（記者林宸誼／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

TCL華星宣布印刷OLED電競產品已量產出貨，廣州8.6代t8產線也提前封頂，並透露武漢t12良率與產能持續提升，顯示其正加速布局下一代顯示技術。

中國第二大面板廠TCL華星光電CEO趙軍宣布，經過13年的研發，搭載印刷OLED螢幕的電競產品今年已量產出貨，從專業顯示器走向主流消費市場。此外，TCL華星廣州t8主廠房已經提前封頂，計畫於明年5月產品點亮，明年第4季量產。

IT之家報導，趙軍13日在TCL華星全球顯示生態大會DTC2026上表示，作為TCL華星面向下一代顯示技術布局的策略性項目，t8項目是印刷OLED技術實現產業升級的重要載體。

t8廠位於廣州，總投資約人民幣295億元（約44.2億美元），屬於8.6代印刷OLED生產線，設計月加工玻璃基板能力約2.25萬片，主要產品用於平板電腦、筆記型電腦、顯示器等領域，可延伸至柔性、折疊顯示器。該廠自2025年9月16日打樁以來，歷時226天完成主廠房封頂，刷新了業界最快封頂紀錄。

財聯社報導，TCL華星13日推出27吋印刷OLED氧化物內補QHD 500Hz電競顯示器，趙軍指出，該產品正在進行相應的開發和進一步完善，具體上市時間需根據品牌客戶的產品規畫節奏確定。

對於市場關注的印刷OLED產線爬坡情況，趙軍表示，目前武漢的t12產線生產情況良好，產能已從過去的每月3K大板提升至9K大板，且產線良率提升迅速，首款產品4月投入量產後，良率已從剛投產時的個位數提升至目前的約70%。目前，有多款印刷OLED產品正同時處於量產狀態。

TCL華星方面稱，印刷OLED採用噴墨列印工藝，將有機發光材料以「按需沉積」方式精準印刷到玻璃基板上，相比傳統真空蒸鍍，具備材料利用率更高、生產更綠色高效等顯著優勢，是業界公認的下一代顯示技術的重要路線。

聯想今年初在CES 2026展示了一款捲軸螢幕筆記本，搭載的就是TCL華星印刷OLED螢幕。

精華 FAQ

  • TCL華星表示，經過13年研發，搭載印刷OLED螢幕的電競產品已於今年量產出貨，代表這項技術正從專業顯示器進一步走向主流消費市場。

  • 廣州t8主廠房已提前封頂，總投資約人民幣295億元，屬8.6代印刷OLED產線，預計明年5月產品點亮、明年第4季量產，月加工能力約2.25萬片。

  • 趙軍指出，武漢t12產線生產情況良好，產能已由每月3K大板提升至9K大板，首款產品4月量產後良率也從個位數提升至約70%，多款產品已同步量產。

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