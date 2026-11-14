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中芯：AI算力供不應求 2027半導體產能非常緊缺

記者林宸誼／綜合報導
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中芯國際聯合CEO趙海軍。（取材自全球IC企業家大會）
中芯國際聯合CEO趙海軍。（取材自全球IC企業家大會）

AI摘要

文章摘要整理：

中芯國際指出AI算力與配套晶片需求持續強勁，2027年至2028年中期產能將偏緊，並預期全年營收逾120億美元、毛利率約26%。

中芯國際聯合CEO趙海軍表示，目前AI算力需求供不應求，2027年將是產能非常緊缺的一年，預計持續到2028年中期至下半年，中芯將按照客戶規畫及需求建立產能，至於2028年中期之後，與AI相關的記憶體需求或達到基本供需平衡，算力或其他配套晶片或仍緊缺。

中芯國際13日舉行第3季線上法說會，趙海軍指出，第3季財報從具體晶圓收入來看，手機、中低階消費性產品需求走弱，未來或仍持下降趨勢。

IT之家報導，趙海軍提到，第4季是業界傳統淡季，但公司業績淡季不淡，雖然手機晶片等部分消費性訂單有所走弱，但公司充分發揮多平台的協調性調配能力，將釋放出來的產能向專用儲存、BCD等高要求高附加價值產品傾斜。

趙海軍說，比起三個月前，看到客戶對諸如BCD（雙極-CMOS-DMOS整合製程）、專用儲存、Controller（控制器晶片）等人工智慧配套晶片拉貨需求的成長速度比預期的更快，使得第3季營收超出指引上限。

趙海軍指出，中芯國際預計第4季出貨量保持穩健，產品組合變化及價格隨行就市推動平均銷售單價上漲，預計收入與上季相比增長4%到6%；同時，折舊、原材料等成本壓力持續增加，以及第4季公司增加工程和研發投片量，使得產能利用率在擴產能持續釋放的基礎上略有下降，所以給出的毛利率指引與上季度指引持平，為26%到28%。

趙海軍表示，公司全年銷售收入將逾120億美元，較去年同期增長接近三成；在折舊總額較去年增長約三成的情況下，毛利率將在26%左右，與去年相比提高約5個百分點。

資本支出方面，趙海軍指出，全球設備供應鏈整體緊張，交付週期拉長，部分設備交付時間仍存在不確定性，雖不會影響今年的擴產規畫落地，但可能對全年的資本支出執行帶來擾動。

趙海軍表示，中芯國際與客戶共同認知是AI方興未艾，電力供應等市場環境對AI需求沒有影響，算力產業整體仍處於供不應求狀態，需求、用戶都在增加，AI需求有望拉長半導體上行周期。

精華 FAQ

  • 中芯認為AI算力需求仍明顯供不應求，2027年將是產能最緊缺的一年，情況可能延續至2028年中期至下半年，之後部分AI記憶體供需或趨平衡，但算力與配套晶片仍可能偏緊。

  • 第3季手機與中低階消費性產品需求轉弱，但BCD、專用儲存與Controller等AI配套晶片需求超預期，推升營收超出指引上限；第4季雖為淡季，收入仍估較上季成長4%到6%。

  • 中芯預估全年銷售收入將超過120億美元，年增接近3成；在折舊增加約3成下，毛利率仍可維持在約26%，較去年提升約5個百分點，但資本支出可能因設備交期拉長而受擾動。

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