我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

中國力推「算力出海」 台商見商機與挑戰

本報記者黃雅慧
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

中國多地以「算力出海」推動數位三角貿易，吸引台商在硬體、軟體與海外渠道合作，同時也暴露跨境合規與數據安全等挑戰。

隨著AI發展，近年中國地方政府力推「算力出海」，利用相同的三角貿易句式「兩頭在外、來數加工」（有別於傳統製造業的「兩頭在外」與「來料加工」），主要產品成了看不見的數據與算力。中方藉以招商的誘因又多了一項：算力。面對中方提出的數位三角貿易，台商如何接招？

例如，上海臨港新片自貿試驗區以全域負面清單、數據跨境服務中心為特色；海南依託自貿港政策，以「境內關外」實現離岸算力服務東南亞市場；貴州作為中國首個跨境可信數據空間創新試點，面向香港推出「港數黔算」；廣西依託面向東協，打造區域性AI與服務輸出；廣東汕頭則以跑通Token出海鏈條。

在這套新的數位三角貿易模式中，台商如何找到定位？中國Token運營商潤建股份Token事業部副總裁黃熒受訪指出，一是希望與台商在供應鏈上合作，比如數據中心建設需要台商硬體設備、同時跟台商的軟體能力合作；二是希望提供台商算力服務；三是台商能依託東協地區的渠道，支撐台商海外或國內業務。

相關產業台商雖多了合作的利基，但有業者梳理，數據跨境出海面臨四項主要挑戰，包含：各國合規監管差異、標準規範不一、數據安全保障難度高及跨境訪問時延大等問題。針對部分台商等境外企業擔憂「數據安全」，上海⾃貿區臨港新⽚區管委會數據處副處長陳黃超提到，上海支持企業與企業間、協會與協會間在數據安全規則下，推動達成相關共識與約定。

經建會前主委、台大前校長管中閔則在上海兩岸創新周期間，提出台灣可在兩岸與東協合作上扮演「信任中介」角色。他認為，兩岸可在RCEP與東協合作，特別端側AI輕量模型與台灣硬體設備結合。一方面，台企可協助在地企業申請個人資料與隱私保護認證標章，並執行CBPR與GDPR之跨境隱私合規導入流程；另一方面，台企能結合中國AI模型，執行本地部署和端側處理，做到在地數據合規。

精華 FAQ

  • 它把過去傳統製造業的三角貿易，延伸到數據與算力服務上，透過跨境輸出AI運算能力、資料處理與相關應用，創造新的招商與產業合作模式。

  • 上海臨港、海南、貴州、廣西與廣東汕頭都在布局，各自利用自貿區、自貿港、可信數據空間、面向東協與Token出海等特色，發展不同的算力外銷模式。

  • 台商可與中方合作供應數據中心硬體與軟體能力，也可提供算力服務，並利用東協通路支撐海外業務；同時可作為兩岸與東協之間的「信任中介」。

香港 東南亞

上一則

SpaceX擬砸740億元衝AI算力 在德州與亞利桑納州蓋運算園區

下一則

「Nvidia親兒子」雲端商CoreWeave 擬再借40億美元

延伸閱讀

中國晶片業揪伴合資 搶攻太空算力

中國晶片業揪伴合資 搶攻太空算力
部分技術尚未成熟 中國供應鏈重組 台廠沾光

部分技術尚未成熟 中國供應鏈重組 台廠沾光
今年「雙11」檔期 中國電商平台掀「囤詞元」風

今年「雙11」檔期 中國電商平台掀「囤詞元」風
北美華人會計師協會訪台 深化交流

北美華人會計師協會訪台 深化交流

熱門新聞

貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國籠罩「背叛」氣氛？克魯曼評黃仁勳事件：笨蛋

2026-11-12 11:30
輝達股價在黃仁勳婚外情風波爆發後兩日累跌約10%，分析師警告，他若遭撤換，看多輝達的理由也將隨之消失。（路透）

Nvidia跌出便宜價？分析師：黃仁勳下台就沒有理由「看多」了

2026-11-10 20:42

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理