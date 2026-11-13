中國力推「算力出海」 台商見商機與挑戰

AI摘要 文章摘要整理： 中國多地以「算力出海」推動數位三角貿易，吸引台商在硬體、軟體與海外渠道合作，同時也暴露跨境合規與數據安全等挑戰。

隨著AI發展，近年中國地方政府力推「算力出海」，利用相同的三角貿易句式「兩頭在外、來數加工」（有別於傳統製造業的「兩頭在外」與「來料加工」），主要產品成了看不見的數據與算力。中方藉以招商的誘因又多了一項：算力。面對中方提出的數位三角貿易，台商如何接招？

例如，上海臨港新片自貿試驗區以全域負面清單、數據跨境服務中心為特色；海南依託自貿港政策，以「境內關外」實現離岸算力服務東南亞 市場；貴州作為中國首個跨境可信數據空間創新試點，面向香港 推出「港數黔算」；廣西依託面向東協，打造區域性AI與服務輸出；廣東汕頭則以跑通Token出海鏈條。

在這套新的數位三角貿易模式中，台商如何找到定位？中國Token運營商潤建股份Token事業部副總裁黃熒受訪指出，一是希望與台商在供應鏈上合作，比如數據中心建設需要台商硬體設備、同時跟台商的軟體能力合作；二是希望提供台商算力服務；三是台商能依託東協地區的渠道，支撐台商海外或國內業務。

相關產業台商雖多了合作的利基，但有業者梳理，數據跨境出海面臨四項主要挑戰，包含：各國合規監管差異、標準規範不一、數據安全保障難度高及跨境訪問時延大等問題。針對部分台商等境外企業擔憂「數據安全」，上海⾃貿區臨港新⽚區管委會數據處副處長陳黃超提到，上海支持企業與企業間、協會與協會間在數據安全規則下，推動達成相關共識與約定。

經建會前主委、台大前校長管中閔則在上海兩岸創新周期間，提出台灣可在兩岸與東協合作上扮演「信任中介」角色。他認為，兩岸可在RCEP與東協合作，特別端側AI輕量模型與台灣硬體設備結合。一方面，台企可協助在地企業申請個人資料與隱私保護認證標章，並執行CBPR與GDPR之跨境隱私合規導入流程；另一方面，台企能結合中國AI模型，執行本地部署和端側處理，做到在地數據合規。