短線壓力大 台股5萬點恐要等到明年

AI摘要 文章摘要整理： 台股在MSCI利多失靈與黃仁勳風波拖累下重挫，法人看好基本面但認為上檔賣壓沉重，短線將在40000至45000點震盪，5萬點行情恐延後。

台股 獲MSCI明晟半年度調整三升大滿貫行情失靈，不敵輝達執行長黃仁勳 風波拖累台灣供應鏈的重大衝擊。台股12日開高走低，大跌1165點，終止連三漲。

法人指出，台股連續三日大漲後順勢拉回，成交量必須有效放大才有利消化上檔賣壓，大盤短線將在40000-45000點區間震盪，可觀察美股 財報、重量級科技股IPO、台股法說、外資動向及匯率變化等。

因應台股上周重挫，最嚴限空令上路三天初見成效。台灣金管會12日表示，借券賣出金額大減約58.4%，整戶擔保維持率則從6日158.05%，回升至11日179.76%，增加21.71個百分點；但何時退場沒有時間表，將每天綜合評估國際市場政經情勢、國內股市狀況及措施成效。

延續國安基金進場、金管會實施限空令的氣勢，台股昨開高，盤中最高衝到44525點，但隨後下殺，最低至42943點，上下落差1582點，終場失守44000點，收在43091點，成交金額比前一日驟增二成至1.05兆元。

台股供應鏈與黃仁勳關係緊密，所受衝擊也最大。大盤昨大跌2.6%，在亞股中最慘，櫃買指數也跌2.4%。今年以來，台股上漲48.7%，略低於費城半導體指數的49.1%，但仍大幅領先韓股的26.7%漲幅。

受消息面影響，輝達概念股落難，AI特殊應用IC（ASIC）族群吸金。台積電跌55元，收2340元，跌幅2.3%相對大盤有撐。

外資12日賣超縮至6.8億元，連11賣，累計賣超8312億元，今年來賣超擴大至3.01兆元；在台指期未平倉淨空單減少4698口至99573口，仍在歷史高檔區。另外，投信買超125.6億元，連23買；自營商由買轉賣超65.4億元。三大法人合計買超53.4億元。

統一投顧董事長黎方國分析，台股這波暴跌12000多點後，本周大幅反彈超過6600點，反彈超過50%，屬於強勢反彈。台股基本面優且有國安基金護盤，再破底機率不高，短線將在40000點的護盤底線及月線44881點之間震盪。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股短線漲多，趁黃仁勳風波跟著修正一波。目前多條均線都往下壓，上檔面臨月線、半年線、季線等多重壓力，46000點賣壓尤其大。除非出現很強的驅動力，否則5萬點行情可能延到明年初。