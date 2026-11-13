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營運有信心 鴻海上調4大部門展望

記者蕭君暉／綜合報導
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鴻海舉行法說會，董事長劉揚偉(中)、財務長為黃德才(左)與發言人巫俊毅(右)出席...
鴻海舉行法說會，董事長劉揚偉(中)、財務長為黃德才(左)與發言人巫俊毅(右)出席。(記者胡經周／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

鴻海法說會上調四大部門展望，預期第4季與2026年營運強勁成長，AI伺服器與ICT旺季需求成為主要動能，但供應鏈與外部環境風險仍需觀察。

鴻海12日舉行法說會，董事長劉揚偉表示，目前營運能見度較8月法說會時更好，因此，全面上調四大產品部門展望，第4季與2026年全年都將強勁成長，並預期成長趨勢延續至明年。

他強調，依據目前掌握的客戶需求，對明年營運非常有信心，但仍須關注供應鏈與外部環境變化，尤其全球政經環境的不確定性，以及通膨、利率與匯率變動，都可能影響營運成本、投資決策及供應鏈布局。

展望本季，劉揚偉表示，AI業務繼續成長，加上資通訊（ICT）產品進入傳統旺季，預期整體營收季對季、年對年都會強勁成長。其中，隨著新一代AI伺服器機櫃出貨，AI伺服器營收預期持續季增，通用伺服器則維持溫和成長，帶動雲端網路產品部門季對季顯著成長、年對年強勁成長。

消費智能產品部門方面，因進入第4季出貨高峰，目前產品需求良好，加上出貨價格提高，預期季對季、年對年均將強勁成長。

至於電腦終端產品部門，本季持續受記憶體供應緊張影響，預期季對季略微衰退，但因部分零組件價格提升，帶動出貨價格上漲，年對年仍將顯著成長。元件及其他產品部門，則隨主要業務相關零組件出貨增加，預期季對季顯著成長。

劉揚偉指出，目前營運能見度較8月法說會時更好，因此，鴻海全面上調2026年四大產品部門展望，全年營運表現幾乎均高於原先預期，這樣的趨勢可以延續到明年。

談到供應鏈缺料狀況，他說，目前晶片、記憶體及部分關鍵零組件供應吃緊，是AI與消費電子供應鏈共同面臨的挑戰。雖然新產能陸續開出將逐步緩解供應瓶頸，預期明年整體需求仍將大於供給，供需吃緊可能持續一段時間。

針對客戶是否放緩AI投資，劉揚偉說，他看到的是AI需求持續不斷增加，需求可以分成四類，分別是大語言模型（Model Maker）、雲端服務供應商（CSP）、 政府與企業。

他說，目前大的使用者來自Model Maker與CSP為主，至於政府與企業都在思考研究如何使用AI，包括鴻海在內也在擬定AI戰略，終端客戶需求非常強烈，不論是CSP與新興雲端服務商（Neocloud）需求都很強，沒有減緩趨勢。

他強調，美國期中選舉之後，短期內對AI的影響有限，長期影響則要持續觀察。

精華 FAQ

  • 劉揚偉表示，因目前營運能見度優於8月法說會，鴻海已全面上調四大產品部門展望，預期第4季與2026年全年都將維持強勁成長，且動能可延續到明年。

  • AI業務持續成長，加上資通訊產品進入傳統旺季，帶動整體營收季對季、年對年強勁成長。其中AI伺服器出貨增加，雲端網路產品與消費智能產品表現最為突出。

  • 鴻海認為晶片、記憶體與部分關鍵零組件仍偏吃緊，明年需求可能大於供給；但AI需求並未放緩，來自Model Maker、CSP、政府與企業的需求都持續升溫。

鴻海 供應鏈 匯率

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