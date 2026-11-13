中芯Q3報喜 獲利4.2億美元年增1.2倍

中芯國際公布第3季財報，營收達31.9億美元，年增33.9%；歸屬於母公司淨利潤4.2億美元，年增123.4%。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 中芯國際第3季營收與獲利同步大增，主因晶圓出貨、產能利用率與產品組合改善；展望第4季雖營收續增，但毛利率恐回落。

中芯國際12日公布第3季財報，營收31.9億美元，年增33.9%；歸屬於母公司淨利潤4.2億美元，年增123.4%。中芯表示，第3季業績成長主要受晶圓銷量增加、產能利用率上升及產品組合優化帶動。

中芯財報顯示，第3季毛利9.53億美元，年增82%，毛利率29.9%，較去年同期增加7.9個百分點、較第2季增加4.6個百分點。中芯指出，毛利率上升主要受第3季產能利用率提高及產品組合優化帶動。

中芯第3季晶圓出貨量達303.3萬片，季增5.7%、年增21.4%；產能利用率升至97.3%，較第2季提升3.6個百分點，高於去年同期的95.8%。月產能也由第2季的109.6萬片增至111.6萬片。

華爾街見聞分析，晶圓出貨量成長與產能利用率提升共同推動營收和獲利能力改善。對固定成本占比較高的晶圓代工企業而言，產能利用率上升將有助於攤平單位晶圓所承擔的折舊及固定製造費用，進而帶來毛利率彈性。

從應用領域看，據華爾街見聞整理，第3季消費電子仍是最大應用類別，占晶圓收入40.6%，年減2.8個百分點；工業與汽車占19.3%；電腦與平板占18.3%，年增3.1個百分點；智慧型手機則降至14.3%，年減7.2個百分點；互聯與可穿戴占7.5%，年減0.5個百分點。

晶圓尺寸方面，12吋晶圓收入占比升至78.9%，年增1.9個百分點。

此外，財報提到，中芯第3季中國區收入占比升至90.8%，高於去年同期的86.2%；美國區占7.8%，歐亞區占1.4%。第3季單季資本支出10.9億美元，低於第2季的18.3億美元。

展望第4季，中芯預估營收將季增4%至6%，毛利率指引為26%至28%，低於第3季的29.9%。這意味著，在營收有望繼續增長的同時，公司盈利能力仍面臨產能擴張、產品結構變化及製造成本等因素的考驗。

中芯表示，將以客戶需求為導向推進產能擴充，並透過高附加價值產品組合構築競爭優勢，努力實現有品質、可持續的成長。

中芯國際表示，未來的發展規劃核心是堅持「成熟製程築基 + 先進封裝突圍」的長期戰略，以客戶需求為導向推進產能建設，透過高附加價值產品組合構築差異化優勢，實現穿越產業周期的高品質永續成長。