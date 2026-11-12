黃仁勳外遇風波 Nvidia台灣總部進度受影響？北市府：沒聽到任何不好

輝達執行長黃仁勳（左）接連捲入外遇風暴，外界高度關注輝達（Nvidia）董事會動向。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳外遇風波引發外界關注輝達台灣總部進度，但北市府表示目前子公司履約正常，相關都審與建照程序仍持續辦理，尚未聽到任何不利消息。

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 接連捲入外遇風暴，外界高度關注輝達董事會動向，國內也關心輝達台灣總部進度是否受影響？對此，北市府指出，輝達在台設立子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，目前履約情況均正常。

Nvidia為在台灣因應承接地上權案及設立台灣總部等需求，2026年1月5日正式在台核准設立子公司「台灣輝達經典股份有限公司」。台北市產發局長陳俊安表示，由於輝達公司尚未發布相關人事異動公告，因此目前也未收到相關訊息。

都發局表示，輝達進駐北士科總部案，其地下連續壁工程已於11月5日召開都審幹事會審議通過，預計11月底掛件都審委員會審議，屆時都發局將盡速排會審查，相關建照審查程序也持續進行。另建管處指出，建造執照7月15日掛件，目前審查中。

市府知情人士指出，目前子公司的契約履約都很正常，台北這邊合約都已經簽了，保證金也繳了，若違約，全部的錢要賠，「這個機率很低」，因為這種國際級的投資案，違約有損形象，還要賠償，沒有必要，「到現在沒聽到任何不好消息」，目前建築師的建照審議都在進行中。