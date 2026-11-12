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台股錢潮翻滾 散戶法人化

記者崔馨方／台北即時報導
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台股資金呈現「散戶法人化」新趨勢。（本報系資料庫）
台股資金呈現「散戶法人化」新趨勢。（本報系資料庫）

AI摘要

文章摘要整理：

外資與自營商大舉賣超之下，台股今年仍靠投信與本土資金承接而強勢上漲，市場資金結構正從外資主導轉向散戶法人化。

台股今年持續上演土洋大戰，外資今年狂賣台股3兆元（台幣，下同），創史上最大年度賣超紀錄，自營商同步大舉提款，唯獨投信買超1.19兆元，台股卻逆勢大漲52.8%，台股資金呈現「散戶法人化」新趨勢。

截至11月11日，外資今年來累計賣超台股高達3兆元，可望是史上最大年度賣超紀錄，遠超越2022年疫情期間賣超1.2兆元，但與2022年台股全年重挫22.4%不同，今年台股以來反而大漲逾50%，呈現「外資大舉提款、指數逆勢持續走高」的現象。

自營商今年以來賣超1.59兆元，同樣創下歷史紀錄；唯獨投信累計買超1.19兆元，也刷歷史紀錄，讓台股內資買賣超首度突破兆元規模。

外資大賣超，並未阻擋台股走高，關鍵在於本土資金承接力道轉強。尤其近年台灣ETF市場快速擴張，過去部分直接透過個股、融資進場的散戶資金，投信逐漸成為不可忽視的資金來源。

進一步觀察外資賣超結構，台積電更是今年外資提款的最大標的。據統計，外資今年賣超台積電金額達2.3兆元，占外資整體賣超金額約76%。

富邦投顧董事長陳奕光分析，台股資金結構正逐漸改變，過去市場往往將外資視為主導台股方向的關鍵力量，但隨著ETF基金規模擴大，加上勞退自提等長期資金逐步累積，本土資金的市場影響力也隨之提升，形成某種程度的「散戶法人化」現象，土洋資金攻守交換逐漸成為台股新常態。

不過，內資能否持續承接外資賣壓，仍是後市觀察重點。尤其當台股經歷大幅上漲後，若外資持續匯出、新台幣又面臨貶值壓力，市場資金動能是否足以支撐高檔行情，將考驗本土資金的續航力。

精華 FAQ

  • 截至11月11日，外資今年累計賣超台股達3兆元，刷新史上最大年度賣超紀錄，金額遠高於2022年的1.2兆元，顯示外資今年大幅撤離台股市場。

  • 主因是本土資金承接力道明顯轉強，尤其投信今年累計買超1.19兆元，再加上ETF市場快速擴張與長期資金累積，使台股在外資提款下仍維持強勢上攻。

  • 意指原本以個股、融資操作為主的散戶資金，逐漸透過ETF、投信與退休金等管道集中進場，形成更像法人部位的資金力量，進而影響台股走勢。

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