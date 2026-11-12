瀾湄合作 貿易額突破5000億美元

AI摘要 文章摘要整理： 瀾湄合作十周年之際，六國地方政府與各界代表在樂山共商合作，回顧貿易突破5000億美元成果，並聚焦數位化、綠能與文化交流等新方向。

2026瀾滄江—湄公河地方政府合作論壇暨歷史文化名城對話會10日在四川樂山舉行，來自中國、柬埔寨 、寮國、緬甸 、泰國 、越南六國地方政府、友好組織、高等院校、企業等的200餘名嘉賓參會。

中新社報導，今年是瀾湄合作首次領導人會議舉行十周年。十年來，中國同湄公河國家貿易額突破5000億美元，較十年前增長150%；一批惠民項目相繼落地見效，給六國人民帶來福祉。

站在十周年的新起點，本次論壇以「絲路續華章，湄瀾啟新程」為主題，圍繞數智化轉型、產教融合、文明互鑒、友城合作等話題展開探討，旨在促進瀾湄六國地方政府深化交流，拓展務實合作，推動流域的共同發展。

中國人民對外友好協會會長楊萬明致詞表示，希望六國地方政府積極參與瀾湄基礎設施互聯互通建設，把握數位化、綠色化機遇，推進數位經濟、智慧城市、清潔能源等領域合作，共同建設瀾湄流域經濟發展帶；拓展跨境電商、職業教育、防災減災等務實協作，實施更多「小而美」惠民項目。

越南駐重慶總領事館總領事裴原隆表示，十分關注新能源與綠色轉型議題。越南與中國特別是四川經貿往來緊密，已有四川企業赴越投資太陽能光伏、水電等清潔能源項目。「越南在汙染治理、生態保護等領域還有一些難題，期待同中國及四川相關部門、企業深入交流，尋求解決方案。」

柬埔寨文化藝術部常務國務秘書哈杜認為，為進一步深化文化合作，瀾湄國家可加強文化遺產保護，推進知識經驗共享；依托活態文化遺產與文創產業，促進人文交流；通過文化節慶、遺產旅遊、文化交流，以及分享可持續城市發展、遺產保護管理先進經驗，拓展歷史文化城市之間的夥伴關係。