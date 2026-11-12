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連15紅 台證交稅523億寫最強10月

記者邱琮皓／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受證交稅、營所稅與營業稅帶動，台灣前10月總稅收達4.1兆元創同期新高，10月證交稅更寫下歷年同月新高並連15紅，全年超徵規模可望達1100億至1600億元。

台灣財政部統計處11日公布前十月總稅收4.1兆元（台幣，下同），年增25.8％，主要由證交稅、營所稅及營業稅貢獻。其中10月證交稅入帳523億元，是歷年同月新高，年增72.6％，寫下連15紅。

財政部統計至10月，已提前達成全年預算目標稅目包含遺產稅、贈與稅、印花稅、房屋稅及營所稅。證交稅前十月累計5583億元、寫同期新高，年增高達1.4倍，但因立法院大幅調高年度預算目標，加上近來股市震盪，全年能否達標仍待觀察。

展望全年稅收，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，有利因素是今年上市櫃公司股利發放年增7.7％，將陸續反映在綜所稅扣繳稅款，但台股走勢牽動證交稅收，另外與房市、車市分別連動的土增稅、奢侈稅，今年達成預算目標的機率較低，整體仍待觀察。

劉訓蓉表示，若採用近三年高低標水準，再以新版財劃法中央、地方獲配比率來初步預估，預期今年全國稅收將高出預算數（超徵）1100億元至1600億元，其中中央部分估將高出預算數300億元至600億元，地方政府估將高出預算數700億元至1000億元。

據統計，10月稅收創同月新高稅目包含綜所稅、營所稅、證交稅、期交稅，及總稅收；前十月累計稅收寫同期新高稅目則有關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅，及總稅收。

證交稅方面，10月台股轉為價跌量增，上市櫃日均成交值為1兆1210億元，終止連三月下滑走勢，年增78.9％，但受連假與颱風假影響，交易日數減少，證交稅實徵淨額月減至523億元，但年增72.6％，已連15月正成長。累計至10月證交稅達5583億元，續創歷年同期新高，年增幅1.4倍。

精華 FAQ

  • 10月證交稅實徵淨額達523億元，年增72.6%，主要因台股成交熱絡，上市櫃日均成交值達1兆1210億元，雖受連假與颱風假影響交易日數，但仍創下同月新高。

  • 前10月總稅收達4.1兆元，年增25.8%，創同期新高；其中證交稅累計5583億元，年增高達1.4倍，也寫下歷年同期新高，成為稅收成長主力之一。

  • 財政部表示，若按近3年高低標水準並納入新版財劃法比率，預估今年全國稅收將超出預算數1100億至1600億元，其中中央約300億至600億元，地方約700億至1000億元。

財政部

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