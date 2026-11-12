華為推首款AI手機「OSTA星芒」 11/20亮相

華為終端BG董事長余承東在微博上預告，11月20日的新品發布會，全新子品牌「OSTA星芒」將首度公開亮相。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 華為將於11月20日發表全新子品牌OSTA星芒，外傳首批將推出2款AI手機，主打中價位年輕市場並結合鴻蒙系統與系統級AI功能。

華為 終端BG董事長余承東11日在微博 發文預告，11月20日的新品發表會上，華為全新子品牌「OSTA星芒」手機將首度公開亮相。外傳可能是華為首款AI手機，產品搭載華為麒麟8或9系列自研晶片及鴻蒙作業系統，搶攻中價位的年輕族群市場。

中媒分析，星芒手機可能在系統中加入一鍵AI大模型入口，讓用戶直接調用AI功能，也就是讓手機具有系統級AI‌，搭載華為的AI助手「小藝」，透過語音控制，就能讓鴻蒙智慧體調用多項系統能力和生態技能，完成交辦的任務。

新浪科技報導，余承東表示，「11月20日，享界V8（七人座休旅車）將正式上市，尚界Z7T星野套裝（休旅車戶外版）也會亮相。還有一個新消息跟大家分享：全新華為子品牌OSTA星芒，將在本次發布會首次和大家見面！」

余承東也「劇透」全新子品牌的機型命名，這次他發文使用的機型為「OSTA O1 Pro」。有消息稱，星芒首批產品預計包括OSTA O1和OSTA O1 Pro共2款機型，其中O1為傳統直板手機、O1 Pro則採用闊直板設計。

快科技報導，全新星芒品牌將會主攻線上通路、相對有性價比，有別於華為的Mate和Pura品牌主打高價位，Nova經營線下大眾市場，星芒將主攻年輕族群的中價位市場，訴求AI功能也讓年輕族群願意花錢嘗試。

IDC預測，2026年中國新一代AI手機出貨量將達1.47億支，年增31.6%，滲透率首次過半、達到53%。但這些AI手機大多只是原有手機加上AI功能，AI手機的競爭已經從單點功能轉向跨App操作，10月字節跳動聯合中興推出豆包手機助手後，居然有151款App明確拒絕其自動化調用。但華為自研的鴻蒙系統帶來的底層許可權，是第三方App難以抵擋的。