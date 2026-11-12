我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

長江存儲傳仍推動上市 拚明年Q1掛牌

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國最大快閃製造商長江存儲，上周傳出可能推遲上市的消息，但外媒報導該公司仍在推進...
中國最大快閃製造商長江存儲，上周傳出可能推遲上市的消息，但外媒報導該公司仍在推進首次公開募股（IPO）計畫，目標是最早於明年第1季在上海科創板掛牌。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

長江存儲雖傳上市可能延後，但彭博指其仍推進IPO，目標最早明年第1季科創板掛牌，並受AI記憶體需求與半導體自主化戰略支撐。

中國最大快閃製造商長江存儲，上周傳出可能推遲上市的消息，但外媒報導該公司仍在推進首次公開募股（IPO）計畫，目標是最早於明年第1季在上海科創板掛牌。

彭博引述知情人士報導，總部位於湖北武漢的長江存儲仍在推進上市計畫，爭取最早於2027年第1季在上海證券交易所科創板上市。

路透4日曾引述公司內部備忘錄及知情人士報導，長江存儲的上市計畫可能延後幾個月，預計明年上半年掛牌，具體時間將取決於市場狀況。但彭博最新報導顯示，相關工作仍在進行中。

長江存儲今年9月進入上市審查下一階段，擬募資人民幣330億元。上海證券交易所9月初向公司發出首輪審核問詢，正式啟動上市審核程序。

長江存儲推展上市之際，中國監管機構正放緩新股發行步伐。金融時報3日報導，中國證券監管機構近期向投資銀行發出非正式指示，要求暫緩部分企業上市，並暫停現有股東大規模減持，直至股市恢復穩定。

不過，中媒財聯社4日引述資深投行人士稱，IPO暫停並非「一刀切」，更多是放慢及收緊；適度放緩新股供給及發行節奏也符合當前市場運行的客觀需要，不必解讀為全面「關閘」。

彭博指出，長江存儲持續推動上市，可能有助於緩解市場對股市波動及中國監管機構延後大型企業上市的擔憂。

隨著人工智慧（AI）需求激增，全球記憶體供應趨緊，長江存儲與另一家中國記憶體製造商長鑫存儲，已成為北京推動半導體自主化的重要企業。在美國晶片出口限制下，兩家企業的戰略地位進一步提升。

根據市場研究機構Counterpoint Research的數據，長江存儲近年來積極擴大市占，以出貨量計算，已超越日本鎧俠和美國美光科技，成為全球第三大NAND快閃記憶體製造商，僅次於南韓三星電子和SK海力士。

Counterpoint指出，長江存儲的成長主要得益於AI資料中心對記憶體的需求。這項業務在過去兩年間幾乎從零起步，如今已成為推動公司成長的重要動力。

長江存儲的快速崛起，也得益於自主研發的堆疊技術，使公司即使無法取得最先進的光刻設備，仍能生產先進儲存晶片。

此外，長江存儲正拓展動態隨機存取記憶體（DRAM）業務，為未來生產AI處理器所需的高頻寬記憶體（HBM）鋪路。

精華 FAQ

  • 彭博引述知情人士指出，長江存儲仍在推進首次公開募股，目標最早於2027年第1季在上海證券交易所科創板掛牌，顯示上市工作並未停擺。

  • 路透先前報導，內部備忘錄與知情人士稱上市可能延後幾個月，預計明年上半年掛牌，主要取決於市場狀況；同時中國監管也在放慢新股發行節奏。

  • Counterpoint資料顯示，長江存儲已成全球第3大NAND快閃記憶體製造商，成長受AI資料中心需求帶動，並憑堆疊技術與DRAM布局，強化在半導體自主化中的戰略地位。

武漢

上一則

誰接黃仁勳？Nvidia董事會開會定去留 傳財務長柯蕾絲暫代

下一則

日本散戶大買日公債 3、5年期殖利率都突破2%推升買氣

延伸閱讀

良率不到20% 長鑫仍拚高頻寬記憶體 反映中國AI應用產品嚴重短缺

良率不到20% 長鑫仍拚高頻寬記憶體 反映中國AI應用產品嚴重短缺

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴
中拚資料中心建設 赴歐搶算力

中拚資料中心建設 赴歐搶算力
日本記憶體廠鎧俠營業利益激增22倍 獲利展望不如預期

日本記憶體廠鎧俠營業利益激增22倍 獲利展望不如預期

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料