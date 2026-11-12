長江存儲傳仍推動上市 拚明年Q1掛牌

中國最大快閃製造商長江存儲，上周傳出可能推遲上市的消息，但外媒報導該公司仍在推進首次公開募股（IPO）計畫，目標是最早於明年第1季在上海科創板掛牌。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 長江存儲雖傳上市可能延後，但彭博指其仍推進IPO，目標最早明年第1季科創板掛牌，並受AI記憶體需求與半導體自主化戰略支撐。

中國最大快閃製造商長江存儲，上周傳出可能推遲上市的消息，但外媒報導該公司仍在推進首次公開募股（IPO）計畫，目標是最早於明年第1季在上海科創板掛牌。

彭博引述知情人士報導，總部位於湖北武漢 的長江存儲仍在推進上市計畫，爭取最早於2027年第1季在上海證券交易所科創板上市。

路透4日曾引述公司內部備忘錄及知情人士報導，長江存儲的上市計畫可能延後幾個月，預計明年上半年掛牌，具體時間將取決於市場狀況。但彭博最新報導顯示，相關工作仍在進行中。

長江存儲今年9月進入上市審查下一階段，擬募資人民幣330億元。上海證券交易所9月初向公司發出首輪審核問詢，正式啟動上市審核程序。

長江存儲推展上市之際，中國監管機構正放緩新股發行步伐。金融時報3日報導，中國證券監管機構近期向投資銀行發出非正式指示，要求暫緩部分企業上市，並暫停現有股東大規模減持，直至股市恢復穩定。

不過，中媒財聯社4日引述資深投行人士稱，IPO暫停並非「一刀切」，更多是放慢及收緊；適度放緩新股供給及發行節奏也符合當前市場運行的客觀需要，不必解讀為全面「關閘」。

彭博指出，長江存儲持續推動上市，可能有助於緩解市場對股市波動及中國監管機構延後大型企業上市的擔憂。

隨著人工智慧（AI）需求激增，全球記憶體供應趨緊，長江存儲與另一家中國記憶體製造商長鑫存儲，已成為北京推動半導體自主化的重要企業。在美國晶片出口限制下，兩家企業的戰略地位進一步提升。

根據市場研究機構Counterpoint Research的數據，長江存儲近年來積極擴大市占，以出貨量計算，已超越日本鎧俠和美國美光科技，成為全球第三大NAND快閃記憶體製造商，僅次於南韓三星電子和SK海力士。

Counterpoint指出，長江存儲的成長主要得益於AI資料中心對記憶體的需求。這項業務在過去兩年間幾乎從零起步，如今已成為推動公司成長的重要動力。

長江存儲的快速崛起，也得益於自主研發的堆疊技術，使公司即使無法取得最先進的光刻設備，仍能生產先進儲存晶片。

此外，長江存儲正拓展動態隨機存取記憶體（DRAM）業務，為未來生產AI處理器所需的高頻寬記憶體（HBM）鋪路。