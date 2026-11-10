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押寶AI 台積電入股Anthropic、OpenAI

台灣新聞組／綜合11日電
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台積電董事會決議，以總計不超過10億美元的額度，認購Anthropic普通股、O...
台積電董事會決議，以總計不超過10億美元的額度，認購Anthropic普通股、OpenAI特別股，擴大整體投資布局。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電董事會宣布第三季股利升至9元新高，並以各不超過5億美元入股Anthropic與OpenAI，展現充沛現金流與押注AI生態布局。

台積電昨日召開董事會通過5項決議，最令外界關注的兩項決議，一是第三季現金股利增至9元(台幣，下同，約0.27美元），較第二季的每股7元高出兩元，創下新高；另一項決議則將以不超過5億美元的額度，認購Anthropic普通股，並以不超過5億美元的額度，認購OpenAI特別股，擴大整體投資布局。

台積電昨日召開董事會，通過財報、配息、資本預算、設立投資公司、投資Anthropic與OpenAI等五大議案。台積電今年第三季營收與獲利同創新高，該季配息同步拉升至新高的9元紀錄，較先前季配息7元調升28.6%，刷新調幅與金額，替股東「抗通膨」。

法人認為，此舉反映台積電現金流充沛，後續可望再穩步調升，預期未來一年總股息可望從36元起跳。

台積電季配息過去穩定約每兩季提高一次。法人推測，台積電自由現金流穩健，全年現金股息逐步提升，預估隨營收獲利提升，2026年股息優於預期、自32元起跳，2027年估36元至約40元，甚至可望再提高。

台積電也於昨日公布10月營收，受惠於人工智慧（AI）晶片需求持續強勁，以及3奈米、2奈米先進製程出貨動能升溫，10月合併營收5868.9億元，月增14.7%、年增59.7%，展現強勁成長力道；累計前10月營收達4兆4856.17億元，年增43.3%。法人預估，台積電第四季營收有機會挑戰財測高標，全年營收更有望突破5.6兆元。

另外一項廣受外界關注的議案，則是分別以不超過5億美元額度，認購Anthropic普通股及OpenAI特別股。兩項認購案的股份種類與價格條件各有不同，公告尚未揭露實際認購股數、持股比率及交易完成時程。

AI新創Anthropic於10日提交文件給美國證管會（SEC），預計透過IPO和私募配售，籌集至多904億美元資金，成為首家上市的先進AI實驗室，發行規模超過SpaceX紀錄。

Anthropic計畫透過IPO籌集644億美元，將以每股70至78美元，發行8.014億股，投資者則將出售2360萬股。而谷歌、輝達、超微（AMD）、博通、美光、微軟和台積電等大企業，將依IPO價格透過私下安排方式，投資260億美元。依發行價區間上限以及文件所列的發行在外股份計算，Anthropic市值將達到約1兆美元。

台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）
台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 董事會通過財報、配息、資本預算、設立投資公司，以及投資Anthropic與OpenAI等5項議案。其中最受關注的是股利升至9元，並啟動對兩家AI新創的股權投資。

  • 這反映台積電看好AI應用長期成長，並透過入股AI領先公司擴大整體投資布局。公司以各不超過5億美元參與認購，顯示其不只供應晶片，也積極卡位AI生態。

  • 台積電10月營收達5868.9億元，年增59.7%，顯示AI晶片與先進製程需求強勁。法人因此預期公司現金流穩健，未來股利可望續升，明年到後年仍有再創高機會。

OpenAI 台積電 Anthropic

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