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中國高新技術企業審核趨嚴 2025以來逾6000家取消資格

記者黃雅慧／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

中國近年加強高新技術企業審核，2025年以來已有逾6000家企業被取消資格，上市公司也陸續受影響，未來監管趨嚴已成明顯趨勢。

中國數據顯示，2025年以來有超過6000家企業被取消高新技術企業資格，顯示近年中國官方對高新技術企業資格審核明顯更加嚴格，未來高新技術企業監管趨嚴是大勢所趨。

第一財經報導，據上市公司公告，包括山東天寶化工、大有能源、欣龍控股、朗姿股份、雲南銅業、快意電梯、太極實業、紅棉股份、必創科技、中國稀土等公司或子公司相繼被取消高新技術企業資格。

企業被取消高新技術企業資格後，將面臨補繳相關稅費及稅款滯納金和退回相關財政獎勵資金。比如赤峰雲銅自2022年被取消高新技術企業資格，需補繳已享受的稅收優惠及相應滯納金合計約5.12億元人民幣，為近年因取消高新技術企業資格公開補稅金額度最高的一家上市公司。

報導引述多位地方稅務人士說法證實，近年來政府確實對企業高新技術資格審核更加的嚴格，地方更加看重高新技術企業質量而非數量。

中國高新技術企業認定工作自1990年代開始，被認定高新技術企業能享受稅收等一批優惠政策支持，比如享受15%的企業所得稅優惠稅率，明顯低於25%法定稅率。部分地方政府還會對高新技術企業給予財政獎勵資金。

企業想要成為高新技術企業需要滿足一系列條件：比如從事研發和相關技術創新活動的科技人員占企業當年職工總數的比例不低於10%。

近三個會計年度的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的滿足相應的比例要求等。

精華 FAQ

  • 據中國數據顯示，2025年以來已有超過6000家企業被取消高新技術企業資格，反映官方對相關認定與後續監管的審核標準明顯提高。

  • 報導提到，山東天寶化工、大有能源、欣龍控股、朗姿股份、雲南銅業、快意電梯、太極實業、紅棉股份、必創科技、中國稀土等公司或子公司都出現資格被取消情況。

  • 企業一旦被取消資格，通常要補繳已享受的稅收優惠、相關滯納金，並退回地方政府給予的財政獎勵資金；赤峰雲銅甚至需補繳約5.12億元，金額相當高。

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