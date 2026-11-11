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進博會逾4000企業衝854億美元商機 意向成交金額增逾2%

特派記者謝守真／綜合報導
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人工智慧、具身智慧及高端製造等科技展品成為本屆進博會亮點。（記者謝守真／攝影）
人工智慧、具身智慧及高端製造等科技展品成為本屆進博會亮點。（記者謝守真／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

第九屆進博會在上海閉幕，吸引超過4000家企業參展，意向成交額達854.5億美元創新高，並以科技展品、創新孵化與國際合作成為亮點。

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）10日在上海閉幕，中國國際進口博覽局副局長肖露表示，本屆進博會共有162個國家、地區和國際組織參與，吸引4142家企業參展，按一年計意向成交金額達854.5億美元，較上屆增長2.3%，參展企業數量及成交額均創歷屆新高。

肖露在閉幕記者會上指出，本屆進博會展覽總面積超過44萬平方公尺，其中企業展面積達37萬平方公尺，參展的世界500強及產業龍頭企業超過300家，全球首發、亞洲首秀及中國首展的代表性展品達485項。

本屆進博會共有69個國家和國際組織參與國家展，其中「一帶一路」共建國家56個，瑞典、加拿大等12個已開發國家參展，加彭、塞席爾、索馬利亞及摩爾多瓦等國也帶來特色展品或參與展出。

其中，非洲國家加彭（Gabon）首次參展，總統恩古瑪（Brice Oligui Nguema）在5日開幕式上於中國國務院副總理丁薛祥後致詞。加彭展區傳播事務代表恩古瑪（Lyly Nguema）受訪時向記者表示，中國對非洲國家推出新的政策（指零關稅措施），希望進一步深化、擴展雙方合作。

進博會共有30多家台商參展，包括南僑食品、喬山健康科技及元祖食品等，喬山健康科技表示，進博會期間能以較低成本提高品牌曝光，過去四屆參展帶來約20億元人民幣效益。

在貿易對接上，本屆進博會組建51個交易團及700多個交易分團，登記觀眾超過47萬人。肖露表示，展會期間舉辦80場配套活動，累計進行逾4000輪次對接洽談，舉辦62場集中簽約活動，達成400多項合作意向。

展品方面，澎湃新聞報導，本屆進博會從1萬多件科技類展品中，遴選出十項黑科技及15項硬科技展品，涵蓋具身智慧、高端工具機、航太及智慧出行等領域，人工智慧技術也導入不同展區。

科創板日報則提到，本屆進博會全球首發及首秀展品超過200件，創歷年新高。技術裝備展區首次完整涵蓋半導體材料、設備、設計及成品全產業鏈，三星、SK海力士、高通、英特爾、超微（AMD）及新思科技等國際企業參展。

此外，進博會設置創新孵化專區，聚焦人工智慧、綠色環保、高端製造及生物醫藥四大領域，匯集近40個國家和地區的633個科創項目，較上屆增加近兩成。

精華 FAQ

  • 本屆進博會共有162個國家、地區和國際組織參與，吸引4142家企業參展，按一年計意向成交金額達854.5億美元，較上屆成長2.3%，參展企業數與成交額都創歷屆新高。

  • 本屆進博會展出超過44萬平方公尺，其中企業展37萬平方公尺，全球首發、亞洲首秀及中國首展展品達485項，並聚焦半導體、人工智慧、航太、智慧出行等科技領域。

  • 展會組建51個交易團與700多個分團，舉辦4000多輪對接及62場集中簽約，促成400多項合作意向；同時也有30多家台商參展，透過低成本曝光拓展品牌與商機。

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