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6.7兆台幣 台灣上市櫃公司10月總營收再創歷史新高

記者張瀞文／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

受AI需求持續暢旺帶動，台灣上市櫃公司10月總營收達6.74兆元創新高，前10月累計55.3兆元也改寫同期紀錄，法人看好成長動能延續至年底。

AI需求持續暢旺，台灣上市櫃公司10月總營收持續推進至6.74兆元（台幣，下同），再創歷史新高，且連續三個月超過6兆元；前十月總營收達55.3兆元，年增率達39.5%，同樣改寫歷年同期新高。法人看好營運成長動能可望持續到年底。

據CMoney統計至昨（10）日，共有1988家上市櫃公司公告10月營收，僅富邦金、國泰金等15家金融保險業者尚未公告，合計總營收達6.74兆元，月增2.1%，年增率高達52%。

個別公司營收規模來看，前五大依次為鴻海、台積、緯創、廣達、文曄，10月營收分別為1.3兆元、5868億元、4026億元、3532億元、2700億元。另外，和碩、緯穎、大聯大、華碩等四家10月營收也都超過1000億元。

在營收前九強中，鴻海、台積電、文曄、華碩的10月營收都創歷史新高。而且這九強營收年增率都從45%起跳，緯創、廣達及文曄10月營收年增率更超過100%，反映AI伺服器的強勁需求帶動出貨激增。

整體來看，上市櫃公司10月營收創單月新高家數達171家，低於9月歷史高點的186家，但優於8月的162家，較去年10月71家更是大幅增加。營收創新高的公司以電子股為最大宗，達115家，比重達67.2%，但低於9月的77.4%，顯示有更多非電族群表現優異。

10月營收創新高的非電族群，以航運及生技醫療類股最多。航運股以星宇航空、榮運、裕民、新興為代表；生技醫療類股由類股股王藥華藥帶頭，晶碩同創新高。

精華 FAQ

  • 主要受AI需求持續暢旺帶動，上市櫃公司10月總營收達6.74兆元，月增2.1%、年增52%。其中AI伺服器相關供應鏈出貨強勁，是推升整體營收的重要動能。

  • 截至10月，台灣上市櫃公司前10月累計營收達55.3兆元，年增率高達39.5%，不僅維持高成長，也同步改寫歷年同期新高，顯示整體景氣動能仍相當強。

  • 營收前五大為鴻海、台積電、緯創、廣達、文曄；其中鴻海、台積電、文曄、華碩創歷史新高。非電族群則以航運與生技醫療較突出，包含星宇航空、榮運、裕民、新興、藥華藥與晶碩。

鴻海 台積電

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