6.7兆台幣 台灣上市櫃公司10月總營收再創歷史新高

AI摘要 文章摘要整理： 受AI需求持續暢旺帶動，台灣上市櫃公司10月總營收達6.74兆元創新高，前10月累計55.3兆元也改寫同期紀錄，法人看好成長動能延續至年底。

AI需求持續暢旺，台灣上市櫃公司10月總營收持續推進至6.74兆元（台幣，下同），再創歷史新高，且連續三個月超過6兆元；前十月總營收達55.3兆元，年增率達39.5%，同樣改寫歷年同期新高。法人看好營運成長動能可望持續到年底。

據CMoney統計至昨（10）日，共有1988家上市櫃公司公告10月營收，僅富邦金、國泰金等15家金融保險業者尚未公告，合計總營收達6.74兆元，月增2.1%，年增率高達52%。

個別公司營收規模來看，前五大依次為鴻海 、台積、緯創、廣達、文曄，10月營收分別為1.3兆元、5868億元、4026億元、3532億元、2700億元。另外，和碩、緯穎、大聯大、華碩等四家10月營收也都超過1000億元。

在營收前九強中，鴻海、台積電 、文曄、華碩的10月營收都創歷史新高。而且這九強營收年增率都從45%起跳，緯創、廣達及文曄10月營收年增率更超過100%，反映AI伺服器的強勁需求帶動出貨激增。

整體來看，上市櫃公司10月營收創單月新高家數達171家，低於9月歷史高點的186家，但優於8月的162家，較去年10月71家更是大幅增加。營收創新高的公司以電子股為最大宗，達115家，比重達67.2%，但低於9月的77.4%，顯示有更多非電族群表現優異。

10月營收創新高的非電族群，以航運及生技醫療類股最多。航運股以星宇航空、榮運、裕民、新興為代表；生技醫療類股由類股股王藥華藥帶頭，晶碩同創新高。