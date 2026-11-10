我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

台灣10月出口967億美元 創單月新高

記者邱琮皓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

台灣10月出口在AI與第4季旺季帶動下飆至967.6億美元創新高，全年出口可望突破9000億美元，並在全球排名上望向第7名。

台灣財政部9日公布10月出口967.6億美元，創單月新高，首度單月飛越900億美元，再寫大驚奇，年增58.9％、為連36紅，主要受惠於AI、旺季疊加效應，預估今年台灣在全球出口排名將「坐八望七」，在外銷史上留下新紀錄。

財政部統計處長蔡美娜形容，10月出口「驚喜又驚奇」，再次攀登新頂峰，出口967.6億美元、進口688.9億美元、出超278.8億美元，三項都創單月新高，年增率連36紅也續寫史上最長正成長周期。

依季節性節奏推估，估11月出口介於942億至967億美元，至少是單月次高，年增率47％到51％，將連37紅。

不過美國期中選舉結束後，民主黨掌握國會，AI監管面臨新變數，對於這項變局，蔡美娜表示，若依學界看法，AI發展仍是趨勢，美國亦必須確保其戰略地位，無論大國如何博弈，台灣永遠居於全球AI競賽軍火商地位，長遠不受影響。

此外她提到，選舉語言是否落實到政策，還會有時間落差，不會立即反映，因此目前仍可篤定認為，今年出口展望仍樂觀，未來變數包含美國內部經貿走向、中東局勢變化等，都要密切關注。

10月出口上演驚奇秀，主要有四大因素。蔡美娜分析，第一，全球經濟溫和成長；第二，AI發展持續向更多半導體領域擴散；第三，電子業產能吃緊，供應鏈通膨壓力有增無減；第四，消費性電子新品出貨與第4季傳統旺季，產生疊加效應。

10月進口688.9億美元，表現同樣亮麗，年增達75.1％，也是不含春節月份的單月第二大增幅。蔡美娜解釋，主要仍受整體全球AI供應鏈分工運作、國內出口備料需求擴張，加上原物料行情上揚影響。

展望全年出口，蔡美娜表示，今年出口屢創新高，預估累計至11月、12月將「毫無懸念」分別衝破8000億美元、9000億美元關卡，全年收在新高點，「在台灣外銷史上前所未見。」

另外全年出口也將寫下兩項歷史性紀錄。首先，全年出口規模將超過日本。累計前九月，雙方差距已743億美元，剩下三個月，日本不太可能趕上。

第二，全年出口世界排名確定大躍進，將「坐八望七」，蔡美娜表示，歷年最佳成績是1984年到1987年世界排名第九，以今年數據來看，台灣目前僅落後中國大陸、美國、德國、荷蘭、香港及南韓。

精華 FAQ

  • 主要因AI需求持續擴散、全球經濟溫和成長，加上電子業產能吃緊與消費性電子新品、旺季出貨同步發酵，形成明顯疊加效應，推升出口衝上967.6億美元。

  • 10月進口達688.9億美元、年增75.1%，出超278.8億美元也創新高，顯示AI供應鏈分工、出口備料需求與原物料行情上揚，帶動貿易規模同步擴張。

  • 財政部預估累計至11月、12月將先後突破8000億美元與9000億美元，全年出口可望寫下新高，並超越日本，全球排名則有機會由第8名進一步躍升至第7名。

財政部

上一則

Anthropic誤發電郵IPO細節 揭籌資693億美元

下一則

日本政府砸重金穩匯率 干預效果卻有限

延伸閱讀

南韓10月出口創50多年最大 全年1兆美元目標有望本月達標

南韓10月出口創50多年最大 全年1兆美元目標有望本月達標
AI投資增速放緩 台經院：轉向更有效率穩健發展、有利產業

AI投資增速放緩 台經院：轉向更有效率穩健發展、有利產業
台外資10月淨匯出280億美元 創新高

台外資10月淨匯出280億美元 創新高
亞洲製造業10月PMI增速放緩 中日韓動能同步轉弱

亞洲製造業10月PMI增速放緩 中日韓動能同步轉弱

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
至少就股價表現而言，民主黨在期中選舉拿下國會兩院讓黃仁勳付出高昂代價。(路透)

黃仁勳淨值蒸發151億美元掉出10大富豪 還被眾議員要求說明間諜風波

2026-11-05 19:25

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說