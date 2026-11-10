美記憶體專利大廠Netlist 控告聯想侵權 凸顯專利爭議擴散下游

美企指控聯想、金士頓侵權，申請337調查。圖為2026世界人工智能大會上的聯想集團攤位。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： Netlist向美國ITC提出337調查，指控聯想、金士頓及多家分銷商侵害記憶體專利，並可能波及搭載相關元件的下游終端產品。

美國記憶體技術與專利大廠Netlist近日向美國國際貿易委員會（ITC）提起337調查申請，指控全球多家知名企業侵害其專利，被點名的包括聯想集團（包含北京、美國、香港公司）、金士頓科技（包含美國、台灣、上海子公司），同時被告的還包括CDW、Ingram Micro、Insight Enterprises 等美國大型IT分銷與零售商。

據中國貿易救濟信息網，Netlist根據「美國1930年關稅法」第337節規定向ITC提出申請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定動態隨機存取記憶體（DRAM）設備、NAND快閃記憶體設備，及其下游產品和組件違反美國337條款。

事實上，今年以來，ITC已經有多起記憶體相關337調查，涉及三星、SK海力士、美光、鎧俠、谷歌、輝達、超微電腦、聯想等知名企業。

比如ITC在6月10日決定對記憶體相關產品啟動337調查，涉及鎧俠、SK海力士；7月15日ITC再決定對相關產品啟動337調查，涉及三星、谷歌、輝達、超微電腦與博通等；9月23日ITC再度啟動337調查，涉及美光、聯想等公司。

外界認為這次新申請涉及聯想電腦、金士頓等公司，意味著記憶體專利爭議正從晶片、模組延伸到伺服器、PC等下游產品。

Netlist此次要求ITC發布有限排除令與禁止令。一旦ITC正式立案並裁定違規，涉案的記憶體晶片、模組，以及搭載這些元件的聯想筆電、伺服器等下游終端產品，將面臨無法進口至美國銷售的法律限制。

所謂美國337調查指的是專門針對進口貿易中的知識產權侵權和其他不公平競爭行為。值得注意的是，目前只是Netlist提起申請，ITC尚未正式立案。ITC是否立案、是否認定侵權，還要看後續審查結果。

337調查針對的是「對美出口、在美進口或銷售的產品」，所以被告通常包括品牌商、模組廠、分銷商、伺服器／PC廠商，不一定都是記憶體晶片原廠。