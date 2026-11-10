中國PPI增幅年增5.7% 4年半新高

中國10月CPI年增0.7%，但電腦、行動電話等數位產品的價格都出現兩位數增長。圖為深圳華強北一家手機店。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國10月CPI溫和回落、PPI卻飆至近4年半新高，反映油價與上游成本推升通膨，但終端需求偏弱，使壓力主要留在中下游企業。

中國國家統計局9日公布，今年10月消費者物價指數（CPI）年增0.7%，漲幅較上月回落0.2個百分點，不如預期；生產者物價指數（PPI）年增5.7%，漲幅較上月擴大0.7個百分點，創近四年半新高。專家指出，國際油價 上漲持續推高生產成本，但中國內需疲弱，使上游價格壓力未能完全傳導至消費端，中下游製造和零售企業將承受成本大增壓力。

分析師指出，PPI大漲而CPI溫和，反映的是成本推動型通膨 ，而非需求拉動型通膨，利潤正在向上游資源行業集中，中下游製造和零售企業獲利承壓。

受到關注的是，消費品內部反差更為明顯。例如食品價格年減2.9%，降幅比上月擴大1.2個百分點；反觀記憶體儲存裝置、平板電腦、電腦和行動電話價格分別按年上漲45.4%、29.3%、23.0%和16.7%，四項合計影響CPI按年上漲約0.26個百分點。

南開大學金融學教授田利輝對中國央廣網表示，食品價格回落主要受秋季氣候適宜帶來鮮菜鮮果供應充足、生豬產能充裕等週期性因素拖累，屬於典型的供給驅動型回落；扣除能源的工業消費品漲幅主要依賴資料存放裝置與智慧終端機等人工智慧相關產品的結構性拉動，傳統耐用消費品依然承壓。

田利輝認為，其背後的核心驅動力，在於居民資產負債表修復進度不一，必選消費供給充裕壓制了價格，服務與高科技產品則因體驗溢價和技術迭代獲得結構性支撐。

中國官方智庫國研新經濟研究院創始院長、智慧經濟首席專家朱克力表示，傳導受阻的根源在於終端消費需求承接力不足，中下游企業面臨激烈競爭，只能透過內部消化成本來維持市占。

朱克力認為，這種走勢對產業鏈的影響是深遠的，也就是說，上游資源型企業將享受利潤擴張的紅利，中下游製造業則面臨成本擠壓與盈利承壓的考驗。若終端需求遲遲不能回暖，中下游企業的投資意願與研發投入將被迫收縮，進而可能拖累整體產業結構的升級步伐。