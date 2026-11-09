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AI投資增速放緩 台經院：轉向更有效率穩健發展、有利產業

記者洪安怡／台北即時報導
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台經院院長張建一。(圖/台經院提供)
台經院院長張建一。(圖/台經院提供)

AI摘要

文章摘要整理：

台經院認為AI熱潮仍支撐台灣經濟，今年成長大幅上修，明年雖受高基期影響放緩，但出口與投資仍具韌性，且AI投資降速反而有利產業穩健發展。

AI熱潮持續推升台灣經濟成長動能。台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至12.34%，即使明年面臨高基期挑戰，經濟成長率仍可望達6.45%。台經院院長張建一形容，今年台灣經濟呈現「令人驚豔的快速成長」，明年雖然增速放緩，仍可維持穩健成長態勢，但市場對AI投資能否延續高速成長的疑慮逐漸升溫。

張建一表示，AI投資增速放緩未必是壞事，反而有助產業從過度競爭轉向更有效率的穩健發展；目前美國許多AI資料中心已取得建照並持續施工，明年上半年台灣出口動能仍有支撐，短期內不必過度擔憂，長期則須觀察市場對AI投資的疑慮能否逐步消除。

台經院景氣預測中心主任孫明德則點出明年全球經濟四大變數，包括中東局勢及聖嬰現象可能再度推升物價；AI投資能否催生具規模的殺手級應用，並實際獲利；美國是否對電子產品加徵關稅，加劇全球貿易碎片化；以及各國財政日益脆弱，恐壓縮政策應變空間。

根據台經院預測，今年台灣民間消費成長4.82%、民間投資成長13.17%，固定資本形成也大增11.32%；全年出口總額可達9131億美元、年增42.67%。展望明年，受今年高基期影響，民間消費成長率預估放緩至3.03%，民間投資及固定資本形成成長率也分別收斂至4.62%及4.92%；出口增幅雖放緩至20.23%，但全年出口規模可望首度突破1兆美元大關。

台經院預估今年消費者物價指數年增率為2.05%，明年可望回落至1.94%。台經院指出，企業調薪、最低工資調升及AI需求擴張，可能推升服務類及部分電子產品價格，但國際油價、原物料價格逐步回穩，加上民間消費溫和，整體通膨壓力可望趨緩。

精華 FAQ

  • 主因是AI熱潮強力推升投資與出口動能，今年成長率上修至12.34%，明年雖受高基期影響降至6.45%，但整體仍維持穩健擴張。

  • 院長張建一認為，增速放緩不一定是壞事，反而可促使產業從過度競爭轉向更有效率的穩健發展；短期內台灣出口仍有美國資料中心施工帶來的支撐。

  • 台經院列出中東局勢、聖嬰現象推升物價、AI是否形成殺手級應用、美國是否加徵電子關稅，以及各國財政脆弱等變數，這些都可能影響通膨與貿易前景。

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