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高市早苗稱「想見金正恩」金與正潑冷水

台灣國安基金護盤 外資還是賣

記者王奐敏葉佳華／即時報導
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文章摘要整理：

台股在國安基金護盤下強彈收復4萬點，但外資持續賣超與期貨偏空未變，法人認為短線仍是跌深反彈，後續要看量能、匯率與外資態度。

美股反彈、國安基金進場與限空令等護盤帶動下，台股9日強彈1960點收在4萬1661點，收復4萬點大關，但外資仍持續大賣900億元，新台幣也續貶。

法人指出，在新台幣止貶回升、外資期現貨賣壓顯著減輕前，大盤指數短線反彈受制於籌碼面的沉重壓力，將以區間震盪打底為主。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清指出，這波大盤從歷史高點狂跌12131點後出現技術性反彈，預期短線將震盪打底。然而，目前成交量不到9000億元，缺乏持續上攻動能，若要迎來強勁行情，成交量至少需回升至1兆元以上，且外資賣壓顯著減輕或轉買才是關鍵。

歷史經驗顯示，國安基金進場當周上漲機率達100%，但隔周續漲機率降至六成。加權指數短線需先守穩反彈0.382位置（42500點），否則容易面臨二次回測；在站上反彈0.5位置（44000點）前，均只能視為跌深反彈。若指數進一步突破反彈0.618（45500點）才屬型態反轉，站上反彈0.809（47600點）則有望重返回升行情，惟年底前要回到前波高點難度仍高。

籌碼面部分，三大法人共賣超899.6億元，土洋對作激烈。外資現貨持續大賣900.5億元，已連八賣，累計賣超達7957.1億元；期貨淨空單再增1841口，突破10萬口大關至10.17萬口，期現貨同步偏空操作。自營商亦賣超312.1億元。

相較之下，內資力挺台股，投信買超313.1億元，連20買；八大公股行庫買超102.3億元連八買，五大壽險也進場買超214.9億元。

加權指數9日開高走高收復5日線，終場大漲1960點、漲幅4.9%，收在41661點，為台股第二大漲點紀錄。盤中買盤一度湧入，在權王台積電最高觸及2290元、上漲155元帶動下，指數最高狂飆2647點至42349點；但尾盤漲幅略微收斂，且市場追價動能轉趨謹慎，成交量縮至8770億元。

展望後市，除了焦點觀察新台幣匯率能否止貶回升、外資期貨空單何時收斂外，法人提醒需留意Neocloud（新興AI雲端算力業者）如CoreWeave等公司的債券殖利率飆升警訊。若這類高債務業者面臨流動性危機，恐波及上游AI供應鏈訂單，投資人宜審慎應對。

精華 FAQ

  • 台股9日強彈主要受美股反彈、國安基金進場與限空令帶動，但外資仍大賣900.5億元，已連8賣，期貨空單也再增至10.17萬口，顯示籌碼壓力仍重。

  • 因為成交量僅8770億元，低於法人認為的1兆元門檻，加上外資現貨與期貨都偏空，新台幣也仍未明顯止貶回升，所以短線較像技術性反彈。

  • 關鍵包括新台幣止貶回升、外資賣壓明顯減輕甚至轉買，成交量回到1兆元以上，以及指數站穩42500點、44000點等反彈關卡，才較有機會轉強。

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